Hello, Goodbye and Everything in Between: il trailer della romcom Netflix

Talia Ryder e Jordan Fisher si incontrano per l'ultima volta nel trailer della romcom adolescenziale Hello, Goodbye and Everything in Between, in arrivo su Netflix il 6 luglio.

Netflix ha svelato il trailer della romcom Hello, Goodbye and Everything in Between, basata sull'omonimo bestseller di Jennifer E. Smith 8versione italiana Io e te al centro del mondo).

Al centro della trama troviamo gli adolescenti Clare e Aidan che, dopo aver stretto un patto che prevede di porre fine alla loro relazione prima del college, si ritrovano a ripercorrere le tappe della propria storia d'amore durante l'ultima serata trascorsa come coppia. L'appuntamento li porta quindi a confrontarsi e a chiedersi se l'amore del liceo sia destinato a durare.

Il trailer segue le gesta di due giovani adulti terribilmente ottimisti, Claire, interpretata da Talia Ryder, e Aiden, interpretato da Jordan Fisher, mentre si incontrano per il loro ultimo appuntamento in assoluto. Aiden offre un mazzo di gigli bianchi - fiori funebri - e i due si avviano per l'ultima serata insieme prima di lasciare la città per recarsi in due differenti college. Nel trailer, gli autoproclamati "figli poster delle relazioni moderne" discutono del patto di rottura che hanno stretto molto tempo impegnandosi a interrompere la loro relazione prima di intraprendere l'avventura universitaria. Aiden suggerisce scherzosamente che sta per rompere con Claire perché la ama, e le prende la mano nella sua mentre lei lo prende in giro. L'idea è che i due facciano un viaggio nel passato, rivisitando luoghi che negli anni hanno avuto un valore nei loro cuori per commemorare il legame che hanno condiviso.

Alle regia di Hello, Goodbye and Everything in Between troviamo Michael Lewen, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Amy Reed che ha lavorato su una bozza scritta da Ben York Jones.

Jordan Fisher ha dichiarato: "Sono stato abbastanza fortunato da entrare in uno spazio veramente speciale grazie alla famiglia di To All The Boys I've Loved Before. Abbiamo potuto realizzare qualcosa di magico e sono elettrizzato nel poterlo fare di nuovo con la stessa famiglia, ma con una nuova storia. Adoro Matt e l'intero team di ACE, e non vedo l'ora di tornare sul set con questo film in particolare e avere l'opportunità di lavorare dietro la telecamera con il ruolo di produttore esecutivo".