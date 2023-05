Hellhole, gli utenti Netflix sotto shock per via dell'horror polacco: "Brutale e nauseante"

Diversi utenti che hanno guardato su Netflix Hellhole, film polacco del 2022, hanno espresso le loro accese critiche sui social, definendolo "brutale, nauseante e vomitevole". Opinioni non particolarmente positive ma che sembrerebbero aver sortito l'effetto sperato.

Utenti Netflix scandalizzati da Hellhole

"Sono passate due settimane da quando ho visto Hellhole su Netflix e mi è rimasto incollato nel cervello" ha scritto un utente. Un altro ha invece suggerito: "Non guardate questo film horror mentre state mangiando". Il film è diretto da Bartosz M. Kowalski e vede Piotr Zurawski nei panni del protagonista. Nella sua recensione su EMPIRE aveva scritto: "Nel cinquantesimo anniversario di The Wicker Man sono rimasto assolutamente sconcertato da Hellhole, un horror ambientato negli anni '80 su un poliziotto che deve investigare un culto sinistro in una remota regione e....porca misera!".

Di cosa parla Hellhole

Questa la sinossi del film: Nel 1987, un giovane miliziano si infiltra in un monastero isolato dal mondo, dove i monaci gestiscono una clinica per indemoniati e posseduti. Fingendosi un ecclesiastico, cerca di spiegare la misteriosa scomparsa di alcuni residenti.

La storia si sposa in avanti di trent'anni e vede per protagonista padre Marek, giovane frate che è stato assegnato al monastero gestito dal priore Andrzej, il quale lo considera come un sanatorio dove riformare le anime perse. Il luogo sacro riceve sovvenzioni dal Vaticano proprio per le particolari attività che si tengono al suo interno, relative a pratiche esorcistiche.