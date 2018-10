Hell Fest: nuova clip dell'horror in arrivo a Halloween!

Dopo essersi occupato del montaggio dell'acclamato Scappa: Get Out e di Auguri per la tua morte, e aver diretto Paranormal Activity: Dimensione Fantasma, Gregory Plotkin torna alla regia con un nuovo horror dal titolo Hell Fest. Tra gli sceneggiatori spicca il nome di Seth M. Sherwood (Leatherface), il film sarà distribuito da Notorious Pictures nelle sale italiane dal 31 ottobre, notte di Halloween.

Hell Fest promette di essere un horror che richiama le atmosfere dei grandi classici degli anni 70 e 80 in cui un assassino mascherato dà la caccia a un gruppo di vittime ignare, uccidendole in modi piuttosto particolari, in un'ambientazione da brivido come un luna park a tema orrorifico.

La sinossi svela:

"È Halloween e per l'occasione arriva in città l'Hell Fest, un festival itinerante a tema horror, con labirinti, giostre e attori mascherati che spaventano i visitatori. Natalie (Amy Forsyth), Brooke (Reign Edwards) e i loro amici partecipano alla serata per assaporare la paura e vivere l'adrenalina con altre migliaia di persone. Ma per una mente deviata l'Hell Fest non è solo un'attrazione: è l'opportunità di uccidere davanti agli occhi inebetiti dei visitatori, troppo presi dal macabro divertimento per capire che qualcosa di orribile sta succedendo davvero..."

The only thing harder than getting in...is getting out. Get tickets to see #HellFestMovie, now playing: https://t.co/Yz1g340AES pic.twitter.com/xeTNe1QHr2 — HELL FEST (@HellFestMovie) 1 ottobre 2018