Helena Prestes in ansia: “Aiutatemi a ritrovare mio padre”

L'uomo è stato trovato a terra e trasferito in una struttura sanitaria non identificata. La modella brasiliana lancia un appello urgente sui social per ottenere informazioni.

Momenti di grande apprensione per Helena Prestes, modella brasiliana ed ex concorrente del Grande Fratello. La giovane ha lanciato un appello urgente su Instagram, dove conta quasi 500 mila follower, per cercare di ottenere notizie sul padre, di cui non si hanno più informazioni dopo un grave episodio avvenuto nelle scorse ore.

Il padre di Helena trovato a terra davanti a una macelleria

La notizia è emersa inizialmente da una pagina digitale brasiliana, che ha condiviso nelle proprie storie Instagram una foto scattata durante un intervento di emergenza. Nell'immagine si vede un uomo adulto sdraiato su una barella, immobilizzato con un collare cervicale e con supporti laterali gialli per mantenere ferma la testa.

L'uomo si trova all'aperto, sull'asfalto, circondato da operatori di emergenza, probabilmente soccorritori del SAMU, il servizio di emergenza brasiliano. Secondo quanto si evince dalla scena, l'uomo appare incosciente o poco vigile e indossa una maglietta grigia. Tutti gli elementi fanno pensare a un intervento di primo soccorso a seguito di una caduta o di un incidente.

Helena Prestes al Grande Fratello

Il messaggio condiviso sui social

Ad accompagnare l'immagine, un messaggio che ha rapidamente fatto il giro del web "Gente, buon pomeriggio. Questo signore è caduto davanti alla macelleria San Carlos, a Bonfiglioli. Il SAMU è stato chiamato e lo ha portato in una struttura di assistenza, però non ha informato quale. È senza documenti. Se qualcuno lo riconosce, per favore, avvisi la famiglia."

Il riconoscimento di Helena Prestes e la corsa contro il tempo

In quell'uomo, Helena Prestes ha riconosciuto suo padre, grazie all'aiuto di un cuginio. Tuttavia, nonostante gli sforzi immediati suoi e dei familiari, non è stato possibile rintracciarlo: il padre sarebbe stato trasportato in una struttura sanitaria, ma senza che venisse indicato l'ospedale o il pronto soccorso di destinazione.

L'appello dell'ex gieffina: "Ho bisogno di aiuto urgente"

Da qui la decisione di Helena di rivolgersi direttamente al pubblico attraverso i social, pubblicando un appello accorato "Buongiorno a tutti, ho bisogno di aiuto urgente. Il signore nella foto è mio padre. Uno dei miei cugini ha visto questa notizia ieri sera, ma finora la famiglia non è ancora riuscita a trovarlo. Sappiamo solo che è stato soccorso e portato in un centro di assistenza, ma non è stato comunicato in quale ospedale o pronto soccorso. Probabilmente era senza documenti."

Nel post, l'ex concorrente del Grande Fratello ha chiesto la massima collaborazione a fan e cittadini: "Se qualcuno sa dove si trova o ha qualche informazione, è pregato di contattarmi direttamente via e-mail. Se possibile, lasciate anche un numero di telefono, così potrò ricontattarvi rapidamente. Ringrazio di cuore tutti coloro che potranno aiutarmi."