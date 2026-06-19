Helena Prestes su Antonella Elia dopo The 50: “Non ricordo nemmeno il suo nome”

Helena Prestes racconta la sua esperienza a The 50 e conferma il gelo con Antonella Elia: nessun legame nel reality e una distanza totale, fino alla dichiarazione shock sul suo nome.

Nel racconto della sua esperienza a The 50, disponibile su Prime Video, Helena Prestes torna a parlare dei rapporti nati (e mai nati) all'interno del reality. Tra le dinamiche più tese spicca quella con Antonella Elia, con cui il feeling non è mai scattato. Anzi, la modella brasiliana ha ammesso senza mezzi termini di non ricordare nemmeno il suo nome, sottolineando quanto il loro rapporto sia stato praticamente inesistente nel corso del programma.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa modella brasiliana durante una sessione di domande e risposte sul suo canale YouTube, rispetto ad altre situazioni in programmi simili, questa volta ha scelto un approccio più strategico, cercando di dosare le emozioni e muoversi con maggiore lucidità all'interno del gioco.

"Ci sono anche persone con cui non ho legato. Una su tutte, non mi ricordo nemmeno il suo nome adesso. Ho visto anche delle clip molto forti. Lei è tanto agguerrita e non sembrava, perché nel gioco era sempre zitta. Quella con i capelli corti, il caschetto biondo forse si chiama Antonella?". Durante una puntata del reality la stessa Antonella aveva utilizzato parole dure nei suoi confronti definendola "gatta morta viscida".

Un momento significativo dell'esperienza nel reality è stato il riavvicinamento con Shaila Gatta. Le due, che in passato avevano vissuto forti tensioni nella casa del Grande Fratello Vip, si sono ritrovate nel contesto di The 50 riuscendo a chiarirsi e a mettere da parte la rivalità, arrivando anche a un abbraccio di riconciliazione,

Nonostante alcune incomprensioni, Helena ha invece mantenuto buoni rapporti con diversi ex concorrenti. Tra questi Gianmarco Zagato, con cui continua a sentirsi regolarmente, così come Edoardo Tavassi e Francesco Chiofalo. Apprezzamento anche per Nicole Pallado, descritta come una persona riservata ma determinata, con cui però il rapporto resta più distante: "La sento molto meno, ma anche nel gioco era molto sulle sue. È il suo carattere, non mi ha dato molta confidenza. Però è una grande imprenditrice".