Helen McCrory: Tom Felton e Jason Isaacs ricordano la co-star di Harry Potter

Gli interpreti della famiglia Malfoy in Harry Potter, Tom Felton e Jason Isaacs, hanno voluto rendere tributo alla collega Helen McCrory, il volto di Narcissa Malfoy, recentemente scomparsa all'età di 52 anni a causa di un tumore.

Saranno stati una famiglia di fatto solo sullo schermo, ma l'affetto che li legava andava ben oltre l'obiettivo della cinepresa. Tom Felton e Jason Isaacs ricordano sui social Helen McCrory, con la quale hanno condiviso anni di riprese sul set dei film di Harry Potter.

"È così triste dover dire addio così all'improvviso. Non ho mai avuto modo di dirglielo, ma mi ha aiutato così tanto a diventare la persona che sono oggi, sullo schermo e al di fuori di esso" scrive l'interprete di Draco Malfoy su Instagram.

"Era sempre instancabilmente sé stessa, con un'arguzia e un'eloquenza unica, gentile e affettuosa. Non dava peso alle sciocchezze, ma aveva sempre tempo per tutti. Grazie per avermi illuminato la strada e avermi tenuto per mano quando più ne avevo bisogno".

"Alcuni decenni fa io e Helen facemmo insieme un provino per un film. Tornai a casa e dissi a mia moglie Emma [Hewitt] 'Credo di aver appena incontrato la migliore attrice che abbia mai visto'. E dopo anni ad averla vista incantare il pubblico, non lo penso più soltanto... Lo so" ha raccontato poi l'attore di Lucius Malfoy "Per fortuna, ho scoperto presto che era anche scabrosamente divertente, incredibilmente ribelle, e con un cuore della dimensione di un pianeta, pieno di empatia per il prossimo".

"Essere sposato sullo schermo con la grande Helen McCrory sarà sempre uno dei punti più alti della mia carriera" ha poi aggiunto, offrendo le sue condoglianze alla famiglia dell'attrice.

E in un altro tweet, sempre Isaac ha voluto rimarcare il grande talento di McCrory non solo sullo schermo, ma anche a teatro: "Per coloro che hanno avuto modo di vedere Helen solamente sullo schermo, questo pezzo vi darà un'idea di ciò che vi siete persi. La morte ci fa sempre cercare delle iperboli, ma onestamente non ho mai visto degli eguali. Scherzavo spesso dicendo che non avrei mai condiviso il palcoscenico con lei perché che senso avrebbe avuto? Eccetto che non stavo scherzando. #RIPHelenMcCrory".