Heather Parisi: la risposta al commento sulla sua "bellezza invecchiata" è sorprendente.

La risposta che Heather Parisi ha trovato a chi, via social, si diceva rammaricato all'idea che una bellezza come la sua potesse essere così sfiorita con il passare degli anni ha sorpreso, questa volta in positivo, un po' tutti.

Siamo abituati a vederla piuttosto litigiosa sui social, spesso i suoi strali hanno come bersaglio la storica "nemica" Lorella Cuccarini, ma questa volta Heather Parisi ha attirato l'attenzione della rete con la sua risposta saggia e serafica ad una follower che, in maniera poco opportuna e, lasciatecelo dire, poco intelligente, ha paragonato la bellezza della ballerina ai tempi della hit Cicale a quella attuale.

"Come sei invecchiata Heather, eri così bella" ha scritto la donna sui social e la risposta della Parisi è arrivata con un lungo, bellissimo, post su Instagram. "Hai ragione, il mio viso e il mio corpo sono molto cambiati dai tempi di Cicale e Disco Bambina. Sono molto cambiati anche da prima della mia ultima gravidanza a 50 anni. Oggi di anni ne ho 60 e la bellezza della mia gioventù sicuramente non mi appartiene più", scrive la cantante che attualmente risiede ad Hong Kong con il marito ed i figli.

"Ma io, fin da principio, ho deciso che quella bellezza non l'avrei inseguita a ogni costo, che non avrei cercato di imbrogliare il tempo ricorrendo alla chirurgia - ha continuato Heather che ha spiegato - La faccia della vecchiaia è un atto di verità e di umiltà al tempo stesso È la consapevolezza che a renderci esseri unici è il nostro vissuto, non anonimi corpi di una bellezza stereotipata".

Heater Parisi risponde senza mai offendere la sua follower - che comunque sembra aver cancellato il proprio profilo da Instagram -: "e credimi, non cambierei mai il mio 'essere invecchiata' di oggi con la mia 'bellezza' di ieri, perché oggi ho molto più da raccontare e ho una serenità che non ho mai avuto".