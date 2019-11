Heather Parisi: "Il nome del mio aguzzino? Forse un domani lo farò"

Heather Parisi torna a parlare della sua personale esperienza con un uomo violento, della relazione tossica nella quale è rimasta invischiata per sette lunghi anni e in generale di violenza sulle donne, con un lungo post su Instagram.

"Una settimana fa sono stata ospite di Live - Non è la D'Urso e da allora continuo a ricevere tantissime mail di solidarietà, ma anche di grida disperate di aiuto di donne che hanno vissuto o vivono esperienze simili a quella che ho vissuto io." - spiega Heather Parisi - "Mi era stato chiesto di parlare della maternità a 50 anni e di sovranismo. Ho detto di no al sovranismo. Volevo parlare di altro. Non come fanno ahimè molti volti noti a fine carriera che si divertono a raccontare cosa hanno fatto sotto le lenzuola. Io volevo parlare di un'esperienza che ha lasciato solchi profondi nella mia vita: la violenza sulla donna dentro le mura di casa. Non ne ho mai parlato con nessuno se non con Umberto. Quando vivi un'esperienza di quel tipo ti senti sola. È impossibile trovare aiuto. Tutti minimizzano. Io ho fama di ribelle, di pazzerella e a una come me, si crede ancora di meno. L'ambiente attorno a te, non capisce o fa finta di non capire. Anche ora c'è chi non crede o non vuole credere. Gente qualunque, ma anche gente che millanta conoscenze o frequentazioni. E questi atteggiamenti si sommano alla violenza che hai subito rendendola ancora più insopportabile. Non più uno, ma cento, mille aguzzini, tutti quelli che ti giudicano senza sapere, che usano la tua debolezza per ergersi a moralisti, che preferiscono "parlare d'altro" perché la violenza è scomoda e disturba più del gossip."

"Per una donna, raccontare la violenza che ha subito, è forse un dolore ancor più grande della violenza stessa. Non è solo il ricordo di quanto ti è successo, non è solo la rabbia di non essere stata capace a ribellarti, ma è anche la vergogna di apparire agli occhi della gente sporca e debole e la consapevolezza che la gente ti giudicherà e alcuni ti condanneranno ingiustamente. Oggi, non sono più la ragazza giovane e naive, vulnerabile e ingenua di cui molti si approfittavano. Oggi ho le spalle coperte da un rapporto d'amore vero e sincero e voglio sensibilizzare la gente di fronte a un problema che si sottovaluta."

Il post si conclude infine con un ulteriore chiarimento: "Per adesso, non mi interessa fare il nome del mio aguzzino. Domani? Forse. Oggi voglio dare coraggio a chi non ha ancora il coraggio. Basta alla violenza sulle donne!"

La partecipazione della showgirl e ballerina alla trasmissione di Barbara D'Urso ha sollevato un po' di clamore mediatico, considerate le rivelazioni sulle violenze subite, ma Heather Parisi si è ritrovata a rispondere alle critiche di chi la accusa di aver abbandonato le due figlie più grandi in Italia.