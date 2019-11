Heather Parisi: la figlia Jacqueline sui social “Non cerco visibilità”

Jacqueline Di Giacomo, la seconda figlia di Heather Parisi, è tornata a parlare della madre per difendersi dalle accuse di alcuni follower che l'accusavano di essere disposta a tutto pur di avere un momento di celebrità.

Per chi si fosse perso le puntate precedenti ricordiamo che Heather Parisi lunedì scorso è stata ospite della trasmissione "Live - Non è la d'Urso" dove ha scioccato il pubblicato parlando delle violenze domestiche subite, in studio con lei i gemelli avuti a 50 anni ma nessun cenno alle delle altre due figlie Rebecca e Jacqueline. Quest'ultima aveva lasciato un messaggio su Instagram carico di rabbia "perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?, la richiesta non era passata inosservata nonostante lei stessa avesse provveduto a cancellarla dalle sue storie.

Oggi la ragazza è intervenuta nuovamente sul social per rispondere nelle sue storie a chi l'accusava di cercare notorietà lavando i panni sporchi in pubblico mettendo in dubbio anche la sua moralità con frasi tipo "a Roma tutti sanno che non sei un esempio di correttezza e moralità", insultando anche il padre che l'avrebbe "fatta crescere nel totale disprezzo dei principi etici". Con un temperamento che ricorda molto quello della madre, Jacqueline ha risposto subito e in due passaggi delle sue storie possiamo leggere "a Roma sanno tutti che non sono un esempio di moralità? Non so chi tu sia e come mi conosca ma ci tengo a rispondere. Non cerco nessun tipo di visibilità, altrimenti starei già in televisione a levarmi qualche sassolino dalla scarpa" ricordando poi gli anni vissuti con la madre ha continuato "come tu ovviamente non sai che ho vissuto 3 anni ad Hong Kong con mia madre e nel 2013 sono tornata in Italia. I motivi non ti riguardano e scrivendo ciò che stai scrivendo dimostri di essere una totale idiota, non al corrente dei fatti".

Jacqueline parla dei motivi che l'hanno convinta a trasferirsi a Los Angeles "sto studiando recitazione in America appunto perché qui posso respirare e non essere perseguitata dalla fama di mia madre. Il fatto che tu pensi che stia cercando lei per avere luce fa capire quanto tu possa non conoscermi", accennando poi al suo difficile rapporto con la celebrità con cui ha sempre convissuto scrive "i momenti di celebrità non me li godo ora. Pensi che sia felice vedendo tutti gli articoli di giornali riguardanti mia madre? Sono una figlia di 19 anni e ho tutto il diritto di parlare. Accetto le conseguenze in silenzio, ma non mi venire a dire che faccio tutto questo apposta per visibilità. La visibilità a cui miro, la mia ambizione, il mio sogno che sto cercando di realizzare è quello di fare arte, di essere nel mondo del cinema e trasmettere emozioni raccontando storie tramite uno schermo. Di certo non è andare in televisione a raccontare i fatti miei per 4 soldi".

In una seconda storia ha poi difeso a spada tratta il padre "non permetterti mai più di giudicare chi mi ha cresciuto. Sono una ragazza di 19 anni cresciuta da un padre straordinario nonché uomo e medico da stimare che mi ha insegnato e insegna tutti i giorni il valore della vita. Mio papà è un eroe per me, la persona più importante della mia vita. Totale disprezzo dei più elementari principi? Lui è un grande uomo che col tempo ha cresciuto una grande donna, con valori e principi".