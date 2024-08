Heather Graham in rotta da tempo con la famiglia: "Non parlo con i miei genitori da trent'anni"

In un'intervista recente al Wall Street Journal, Heather Graham ha parlato anche della propria vita personale, raccontando il percorso di emancipazione dalla propria famiglia che l'ha portata a chiudere i rapporti con i propri genitori.

All'età di 18 anni, Graham decise di lasciare la propria casa per trasferirsi a West Hollywood e cercare di intraprendere una carriera nel campo dell'intrattenimento. Una decisione accolta negativamente dai suoi genitori, Joan e James Graham.

Lontano da casa

Heather Graham racconta il modo in cui il padre prese la sua scelta:"Mi diceva regolarmente che l'industria dell'intrattenimento era malvagia e che Hollywood avrebbe reclamato la mia anima". L'attrice spiega che i genitori appartenevano ad una generazione che non credeva nella terapia o nel discutere di questioni personali e anche per tale motivo non è mai riuscita ad avere un dialogo con loro.

La star decise di lasciare casa nel 1988, quando uscì il suo secondo film, la commedia adolescenziale License to Drive - Licenza di guida:"Quando uscì avevo 18 anni e vivere a casa era diventato difficile. Mi dissi che dovevo andarmene da lì perché dovevo avere successo e diventare una star del cinema. Trovai un appartamento a West Hollywood con un'altra ragazza del liceo, una modella che lavorava anche nel settore immobiliare. Vivere con lei è stato liberatorio".

Soltanto in seguito, quando ottenne i ruoli in Swingers e Austin Powers - La spia che ci provava, Heather Graham capì di essere autosufficiente e di poter tagliare i ponti con i genitori:"Ho smesso di parlare con loro quando avevo 25 anni, e ora ho tagliato i rapporti con loro". La sua famiglia è rappresentata da tempo dalle proprie amicizie:"I miei amici sono orgogliosi di me, e io sono orgogliosa di me stessa. Ho davvero buoni amici".

Attualmente, Heather Graham è impegnata nella promozione del suo nuovo film Chosen Family, da lei scritto, diretto e interpretato.