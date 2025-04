Heather Graham: "Sono felice di non avere avuto figli"

L'attrice Heather Graham ha parlato della sua scelta di non diventare madre spiegando perché ammira chi decide di non avere figli.

Heather Graham ha commentato la sua scelta di non avere figli, sottolineando come le donne siano spesso giudicate negativamente se decidono di non diventare madri.

L'attrice, intervistata da The Guardian, ha spiegato che ogni tanto ha dei dubbi riguardanti le sue scelte personali, ma che cerca di apprezzare costantemente la sua vita.

Il commento dell'attrice

L'attrice Heather Graham, ha spiegato: "Direi che per l'80% del tempo mi sento felice di non avere figli e mi sento libera e mi sento davvero bene per la scelta presa, e forse il 20% del tempo mi chiedo come sarebbe stata diversa la mia vita. Devi semplicemente apprezzare la vita che hai".

Una foto di Heather Graham

La star ha quindi parlato della pressione della società che le donne subiscono quotidianamente: "Penso che sia fantastico che ora molte più donne stiano esprimendo il loro desiderio di non avere figli".

Heather ha sottolineato: "Spesso è la cultura intorno alle persone che portano alla convinzione che devono avere figli. Ma perché? Se non sei qualcuno che cerca di soddisfare le persone, cosa vuoi realmente?".

In precedenza Graham aveva già ammesso che non pensa le manchi nulla nella vita solo perché non è diventata madre. L'attrice aveva ricordato come ognuno debba seguire un proprio percorso personale e apprezzare quello che stanno compiendo.

Un passato complicato

La star di Hollywood aveva inoltre condiviso i dettagli del suo difficile rapporto con la famiglia dopo la scelta di andare a vivere da sola a 18 anni, avendo dovuto affrontare le dure critiche del padre per la sua scelta di diventare un'attrice.

Heather, che per alcuni anni ha condiviso un appartamento con una giovane modella per limitare le spese da affrontare, ha poi smesso di parlare i genitori quando aveva 25 anni e non è mai riuscita ad avere un vero dialogo con loro.