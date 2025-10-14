Heather Graham ricorda la sua relazione con Heath Ledger: “Guardavamo Sex and the City insieme”

I due attori si sono frequentati nei primi anni Duemila, e Graham ha anche discusso della possibilità di realizzare un album con le foto scattate durante il tempo trascorso insieme

Heather Graham ha ricordato con affetto il tempo trascorso con il compianto Heath Ledger, che ha frequentato dal 2000 al 2001.

Nella puntata del podcast Are You A Charlotte?, dedicato alla rivisitazione di Sex and the City, la conduttrice Kristin Davis ha ricordato di aver visto la collega nell'episodio "Critical Condition" della quinta stagione in un bar di Hollywood all'inizio degli anni 2000. "Una volta, tra una stagione e l'altra, credo fossi al Coffee Bean & Tea Leaf, forse su Sunset Boulevard, e credo che tu fossi lì", ha ricordato Davis, "e credo che fossi lì con Heath Ledger".

"Sì!", ha risposto Graham con entusiasmo. "Uscivo con lui. E in effetti, credo che abbiamo guardato la serie insieme, e penso che gli sia piaciuta molto. Ricordo che mentre la guardavamo lui diceva: 'Mi ci ritrovo'. Perché a volte cerchi di convincere i ragazzi a guardarla con te, e alcuni la adorano, ma altri dicono: 'Non lo so, è una serie per ragazze'".

una splendida foto di Heath Ledger

Heather Graham su Heath Ledger: "Orgogliosa della nostra storia"

Davis ha descritto la presenza congiunta di Graham e Ledger come un "raggio di luce in questo Coffee Bean", rammaricandosi di essere stata troppo timida per avvicinarli all'epoca, ma ricordando anche di aver provato un senso di "protezione, come se non volessi attirare l'attenzione su di voi perché sembravate molto liberi".

Graham e Ledger sono stati insieme per due anni, dal 2000 al 2001, solo un anno dopo che Ledger aveva chiuso la relazione con Lisa Zane, sorella della star di Titanic Billy Zane. "Ero molto innamorata di lui quando stavamo insieme. Era una persona straordinaria", ha riflettuto Graham, aggiungendo: "Sono orgogliosa di averlo frequentato. Sì, sicuramente. Vorrei che fosse ancora vivo".

Graham aveva già ricordato il tempo trascorso con Ledger nel corso degli anni, raccontando al programma australiano Today nel 2023 che l'attore "ha davvero portato tanta gioia nella mia vita... Era una persona molto profonda. Ovviamente, aveva molto talento. Penso che fosse una persona magica e mi sento fortunata ad averlo conosciuto". A Davis, Graham ha rivelato di aver pensato di creare un album fotografico dei loro momenti insieme, assemblato dal suo archivio di "belle foto di quando uscivo con lui". Graham ha continuato: "Non ne sono sicura perché non so bene... mi hanno detto: 'Devi ottenere il permesso della famiglia'. Ma ho delle foto davvero belle di quando uscivamo insieme".