Heath Ledger: i fan lo ricordano nell'anniversario della sua morte

Tutti i fan e gli appassionati di cinecomic hanno ricordato e omaggiato Heath Ledger nel giorno dell'anniversario della sua morte. Quattordici anni fa oggi, infatti, a pochi mesi dall'uscita de Il cavaliere oscuro nelle sale cinematografiche, l'interprete di Joker perdeva la vita.

Ricordato anche per 10 cose che odio di te, Il destino di un cavaliere, Le quattro piume e I segreti di Brokeback Mountain, Heath Ledger ha vinto il Premio Oscar postumo al Migliore attore non protagonista per Il cavaliere oscuro. A 14 anni di distanza dalla sua morte, i fan hanno ricordato il celebre volto del Joker su tutti i social network.

Oltre a sottolineare la purezza del talento cristallino di Heath Ledger, molti utenti continuano a elogiare le sue straordinarie interpretazioni ne Il cavaliere oscuro e I segreti di Brokeback Mountain.

Mentre Jesabel scrive: "Quattordici anni fa, il mondo perdeva Heath Ledger, uno dei miei attori preferiti. Può anche essere deceduto ma il suo talento resterà per sempre!", Yoko Higuchi dichiara: "Vorrei riflettere un momento solo sulla carriera di Heath Ledger che forse è stata breve ma che, allo stesso tempo, è state leggendaria!".