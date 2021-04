Heath Ledger: il suo bacio fece impazzire una fan sul red carpet (VIDEO)

Heath Ledger non sapeva quanto fosse influente il suo fascino finché non incontrò Magda Szubanski, celebre comica australiana, e la fece impazzire baciandola sul red carpet. Un video di Channel Nine dai premi AFI del dicembre 2006, divenuto virale, mostra Heath, allora ventisettenne, sorpreso dalle urla di Magda.

"Che marca indossi? Devo chiederlo così possiamo parlare d'altro." chiese la conduttrice televisiva Julia Zemiro all'attore hollywoodiano ma prima che la star potesse dire una parola, l'allora 45enne Madga iniziò a urlare istericamente, mettendo su una gag e diventando una fan-girl ossessionata a tutti gli effetti.

Heath decise quindi non solo di avvicinarsi a Magda, ma anche di baciarla improvvisamente e appassionatamente sulle labbra. Magda, che di solito ha sempre qualcosa da dire o qualcuno da prendere in giro, rimase assolutamente senza parole prima di mettere in scena un fantastico svenimento.

Ma non finì qui: la comica ebbe anche l'onore di consegnare un premio alla star de I segreti di Brokeback Mountain, durante l'evento la comica dichiarò: "Sono un po' emozionata stasera perché quando ero sul tappeto rosso ho incontrato Heath Ledger e ora ho un piccolo caso di eruzione cutanea." Il video divenne virale come parte del fenomeno del "Throwback Thursday", più di sette anni dopo la morte di Heath, avvenuta nel gennaio del 2008 all'età di 28 anni.