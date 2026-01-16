Heated Rivalry, svelato un clamoroso errore nell'episodio 6: "Abbiamo dovuto modificarlo"

L'attore François Arnaud, che interpreta il campione di hockey Scott Hunter nella serie romantica Heated Rivalry, ha rivelato in un'intervista che un errore di continuità nella linea temporale del suo personaggio non è stato individuato fino a quando le riprese non erano già state completate.

Arnaud ha spiegato come il team di produzione della serie abbia dovuto apportare una modifica dell'ultimo minuto al montaggio finale dell'episodio conclusivo della prima stagione.

"Pensi che avremo qualche informazione su cosa è successo tra Scott e Kip in quegli anni tra il "Non posso farlo" e il bacio sul ghiaccio?", ha chiesto l'intervistastrice, riferendosi al modo in cui lo show cambia la linea temporale di Scott e del suo fidanzato, il barista Kip Grady (Robbie G.K.), che sono i due personaggi principali del primo libro della saga dell'autrice Rachel Reid.

Connor Storrie e Hudson Williams in Heated Rivalry

La differenza con i romanzi Game Changers

Nel romanzo di Reid da cui è tratta la serie, il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui Scott e Kip passano dall'incertezza alla dichiarazione pubblica è di pochi mesi, anziché di diversi anni come in Heated Rivalry.

"Penso di averlo già spoilerato in precedenza, ma lo ripeterò, anche se [il creatore della serie] Jacob [Tierney] probabilmente mi darà una bacchettata sulle mani", ha scherzato Arnaud. "Questo perché nel libro, e anche nel modo in cui l'abbiamo girato, c'è stato un casino nella linea temporale".

L'attore ha continuato: "Molto era stato concepito davvero bene, ma la giustapposizione delle due trame, non sapevano bene come passare da una all'altra. E così, abbiamo girato pensando che fossero passati sei mesi tra il compleanno di [Kip] e la coppa, ma poi sono diventati tre anni".

L'errore cambiato in fase di montaggio

Arnaud ha ricordato: "Nell'episodio 6, nel discorso in cui vinco il premio, c'era una battuta, e hanno bloccato il montaggio: 'La paura è una cosa potente, ma quest'anno ho trovato l'unica cosa che è più potente'. Quindi era 'quest'anno' che avevo trovato la cosa più potente, ma non poteva essere quest'anno. Quindi abbiamo dovuto cambiarla".

Ma, come ha sottolineato Arnaud, l'ADR (sostituzione automatica del dialogo) funziona, con il suo personaggio che invece afferma: "Ma poi ho trovato l'unica cosa che è più potente". Heated Rivalry debutterà in Italia su HBO Max il 13 febbraio prossimo.