Heated Rivalry: perchè la serie "Non sarebbe mai potuta essere realizzata negli Stati Uniti"

Uno degli attori della serie più chiacchierata del momento, François Arnaud, ha dichiarato che un simile show non ce l'avrebbe mai fatta negli USA e ha anche spiegato perché è stata realizzata in Canada

Insieme a milioni di fan di Heated Rivalry, François Arnaud è molto grato per la libertà creativa di cui ha goduto questa romantica serie canadese.

E se glielo chiedete, è proprio questo uno dei motivi principali per cui la serie è diventata così popolare. Mentre era ospite a CBS Mornings, Arnaud ha celebrato il successo della serie, soprattutto dopo che l'autore Jacob Tierney ha rifiutato diverse offerte che avrebbero notevolmente ridotto l'approccio così intimo dello show.

"Non credo che questa serie avrebbe potuto essere realizzata negli Stati Uniti", ha detto Arnaud ai conduttori Gayle King e Nate Burleson. "Inizialmente era stata pensata per una grande piattaforma di streaming, ma avevano così tante idee e opinioni su come avrebbe dovuto essere la serie che Jacob ha deciso di lasciarli e di realizzarla in Canada".

Connor Storrie e Hudson Williams in Heated Rivalry

Il diktat degli studios: "Nessun bacio fino al quinto episodio"

Arnaud ha rivelato che tra quelle note pudiche c'era anche la richiesta di non inserire "nessun bacio fino al quinto episodio", una modifica impensabile per tutti coloro che hanno apprezzato la serie.

Nelle ultime settimane, la modesta serie canadese sui rivali giocatori di hockey professionistico Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie) è diventata un vero e proprio fenomeno. La serie ha un inizio piuttosto piccante, con i due giocatori della Major League Hockey che iniziano una relazione sessuale a porte chiuse, ma nel corso dei sei episodi il loro rapporto si complica man mano che entrano in gioco sentimenti più profondi.

Arnaud ha sottolineato che, sebbene la collaborazione con la piattaforma di streaming canadese Crave abbia comportato la realizzazione della serie con un "budget molto più ridotto" di quello che avrebbe potuto avere, questa scelta ha permesso a Tierney di realizzare lo show che aveva immaginato, scene sexy comprese.

Il ruolo centrale delle scene di sesso in Heated Rivalry

Il creatore dello show ha sempre sostenuto il ruolo che il sesso gioca nella storia d'amore tra Shane e Ilya e l'approccio della serie nel trasferire questo aspetto dalla pagina allo schermo.

"È questo modo molto limitante e puritano di guardare alle scene di sesso: o si distoglie lo sguardo dicendo 'Non voglio guardarlo', oppure si omette completamente la vita sessuale delle persone come se non fosse parte di ciò che sono", ha detto Tierney a Entertainment Weekly. "Eravamo ben consapevoli di stare realizzando una serie eccitante. Lasciamola essere eccitante. Godetevela! Fa parte del divertimento, no? Anche questo fa parte della reazione che stiamo vedendo qui, ovvero che questa serie è diversa proprio per questo motivo".