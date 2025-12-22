Heated Rivalry: Hudson Williams si scaglia contro i gossip sulla sua vita privata

Il protagonista dello show ha criticato pubblicamente un podcast in cui è stato rivelato il nome della sua presunta fidanzata.

Hudson Williams, protagonista della serie tv Heated Rivalry, si è scagliato contro i gossip riguardanti la sua vita privata.

Il podcast Deux U ha infatti parlato dello show targato HBO Max che sta ottenendo un grande successo in tutto il mondo, spostando poi l'attenzione sulle relazioni nella vita reale degli interpreti.

Le rivelazioni compiute nel podcast

Il team di Deuxmoi, durante la puntata, ha criticato la serie Heated Rivalry (che ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2) sostenendo che il livello della recitazione degli interpreti non sia particolarmente alto. Questo dettaglio, tuttavia, non è stato ritenuto rilevante perché "non c'è una trama".

Heated Rivalry racconta la storia di due giocatori di hockey che vivono una relazione segreta nel corso degli anni, da quando iniziano a giocare come professionisti fino all'apice della loro carriera. I due dovranno decidere se nel loro mondo ci sia spazio per l'amore oppure no.

Nel podcast veniva poi spiegato: "Se avete ricevuto la nostra newsletter, è stato rivelato - da parte dei fan, questa non è un'informazione che ho ricevuto - che Hudson Williams ha una fidanzata".

Nella puntata veniva quindi svelato il nome della compagna dell'attore, aggiungendo poi che si tratta di una tatuatrice e che ha realizzato il tatuaggio Sex Sells che hanno l'interprete di Shane Hollander e il suo collega Connor Storrie.

Quel passaggio sulle relazioni dell'attore era stato condiviso anche su Instagram, venendo poi rimosso in seguito a molte proteste.

Williams non ha accolto in modo molto positivo l'intrusione nella sua vita privata commentando pubblicamente: "Sapete cosa, non mi sei più simpatico deuxmoi".

L'attenzione per la vita privata delle star

Jacob Tierney, creatore dello show, aveva commentato le continue domande sulla vita privata delle star dicendo: "Non penso ci sia alcun motivo per parlarne. Vi dirò qualcosa relativo al casting di questi due ruoli. Non puoi fare domande di quel tipo quando stai facendo le audizioni, giusto? Va davvero contro la legge. Quindi ciò che devi fare è valutare l'entusiasmo e la volontà di qualcuno di impegnarsi. E questo è ciò che colpisce di questi due ragazzi: si sono avvicinati a questo progetto con l'idea di fare questo, e di far sì che questa storia sembri autentica e il più reale possibile. E ci sono riusciti alla grande".

Storrie, in un'intervista successiva, ha ammesso che capisce la curiosità nei confronti della sua vita privata dopo averlo visto sul piccolo schermo impegnato in scene d'amore, ma di non essere disposto a condividere cose troppo personali: "Mi sento onorato nel poter interpretare qualcuno che porta così tante persone a sentirsi riconosciute, capite e rappresentate, e penso che vada oltre le mie relazioni nella vita reale".