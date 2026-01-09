Heated rivalry: HBO Max annuncia la data di uscita in Italia

Dopo il successo ottenuto in Canada e negli Stati Uniti, diventando un vero e proprio fenomeno sui social, la serie Heated Rivalry ha finalmente una data di uscita in Italia: HBO Max ha svelato che gli spettatori potranno vedere gli episodi a partire dal 13 febbraio.

Le puntate della prima stagione, in totale sei, arriveranno sugli schermi a rilascio settimanale.

Cosa racconta Heated Rivalry

La serie canadese è stata creata dallo scrittore, regista e produttore Jacob Tierney, già nel team di Letterkenny e Shoresy.

Heated Rivalry, tratta dai romanzi di Rachel Reid, racconta la storia dei giocatori di hockey rivali Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie).

I due atleti sono tra le più grandi stelle della Major League Hockey, uniti da ambizione, rivalità e da un'attrazione magnetica che nessuno dei due riesce a comprendere fino in fondo. Ciò che inizia come una relazione segreta tra due giovani rookie si trasforma in un viaggio lungo anni fatto di amore, negazione e scoperta di sé.

Nel corso di otto anni, i due inseguono il successo sul ghiaccio mentre cercano di gestire i propri sentimenti lontano dai riflettori. Divisi tra lo sport che definisce le loro vite e un amore che non possono ignorare, Shane e Ilya dovranno capire se nel loro mondo ferocemente competitivo c'è spazio per qualcosa di tanto fragile quanto potente come il vero amore.

Prodotta da Accent Aigu Entertainment in associazione con Crave di Bell Media, Heated Rivarly è distribuita a livello internazionale da Sphere Abacus.

Nel cast dello show, diventato virale a dicembre, ci sono anche François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse e Ksenia Daniela Kharlamova.

Il futuro dello show

I dati di ascolto che hanno portato a stabilire in Canada vari record su Crave, aumentando del +400% le visualizzazioni della serie nei primi 7 giorni dal debutto, avvenuto in streaming venerdì 28 novembre, hanno portato a un rinnovo per la stagione 2.

I fan della storia d'amore ambientata nel mondo dell'hockey dovranno tuttavia aspettare forse fino al 2027 prima di rivedere i personaggi sul piccolo schermo.

Nell'attesa i due protagonisti, che hanno recentemente lavorato insieme anche all'audioserie Ember & Ice, si stanno godendo l'incredibile popolarità ottenuta, apparendo in talk show e rilasciando numerose interviste.