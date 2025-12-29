Connor Storrie e Hudson Williams, star di Heated Rivalry, voci narranti del fantasy erotico 'Ember & Ice'

Il successo della serie canadese Heated Rivalry ha regalato la popolarità internazionale ai due protagonisti Hudson Williams e Connor Storrie e gli attori avranno la possibilità di collaborare nuovamente in occasione del progetto audio Ember & Ice.

Quinn ha infatti annunciato la produzione di tre episodi che permetteranno agli ascoltatori di immergersi in un mondo fantasy.

Cosa racconteranno gli episodi di Ember & Ice

La storia, caratterizzata da un audio immersivo, racconterà la storia dei principi fae Dane e Finn, che sono cresciuti nei regni rivali Solari e Lunare.

I protagonisti, che avranno le voci di Hudson Williams e Connor Storrie, vivranno in un mondo fantasy segnato dalla storia, dal dovere, e dai desideri proibiti. La storia sarà all'insegna della scelta dell'amore andando contro le aspettative e amplificherà 'ogni momento di tensione, desiderio e intimità'.

Caroline Spiegel, CEO e fondatrice di Quinn, ha dichiarato: "Hudson e Connor hanno una chimica davvero speciale e ci sentiamo davvero fortunati nel lavorare con loro. Il modo in cui entrano in connessione con il pubblico ed emergono nella conversazione culturale è entusiasmante da vedere".

I primi due episodi di Ember & Ice debutteranno sulla piattaforma, specializzata in progetti erotici, il 30 dicembre.

Il successo della serie canadese

Heated Rivalry ritornerà invece nel 2027 dopo aver ottenuto il rinnovo per la seconda stagione da parte di Crave. L'adattamento televisivo dei romanzi di Rachel Reid ha conquistato il pubblico canadese diventando un fenomeno sui social media.

Lo show racconta la storia di due giocatori di hockey che vivono una relazione segreta nel corso degli anni, da quando iniziano a giocare come professionisti fino all'apice della loro carriera. I due dovranno decidere se nel loro mondo ci sia spazio per l'amore oppure no.

In patria la serie ha stabilito vari record su Crave, aumentando del +400% le visualizzazioni della serie nei primi 7 giorni dal debutto, avvenuto in streaming venerdì 28 novembre.