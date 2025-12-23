Heated Rivalry, Connor Storrie rivela: "Temevo di non essere accettato dai lettori dei romanzi"

L'interprete di Ilya nello show, diventato un successo internazionale, ha svelato di aver avuto paura della reazione dei fan del personaggio.

La serie Heated Rivalry è diventato un vero successo internazionale e il protagonista Connor Storrie ha rivelato che aveva paura della reazione dei lettori dei romanzi.

L'interprete del giocatore di hockey Ilya Rozanov ha infatti condiviso qualche aneddoto della sua esperienza con Evan Ross Katz durante un episodio del suo podcast Shut Up Evan.

Connor Storrie, parlando della sua reazione dopo aver ottenuto il ruolo di Ilya in Heated Rivalry, ha spiegato: "Sono molto ottimista, ma credo anche fermamente nel nichilismo ottimista: accettare il peggio, ma aspettarsi il meglio".

L'attore ha quindi aggiunto: "Ho affrontato l'intero processo, anche se sembra pessimista, accettando il caso peggiore, ovvero che odieranno la mia interpretazione, sono completamente sbagliato per la parte [e] verrà fatto a pezzi da persone che amano il libro, e trovarmi in una situazione simile a 'beh, se così fosse, tutto ciò che posso fare è cercare di offrire un'interpretazione onesta e fidarmi che Jacob [Tierney] conosca la storia abbastanza bene da offrirle i momenti giusti'".

La serie Heated Rivalry, che ha già ottenuto il rinnovo per la stagione 2, è stata creata da Jacob Tierney adattando per il piccolo schermo i romanzi scritti da Rachel Reid. Al centro della trama c'è la complessa e contrastata storia d'amore tra Rozanov e Shane Hollander (Hudson Williams), suo rivale in pista.

Storrie ha inoltre svelato che c'è molta attenzione e rispetto per i libri: "Jacob semplicemente conosce quel libro. Conosce in ogni minimo dettaglio quella storia. Ho letto due volte il romanzo, ho letto tutti gli script un milione di volte".

L'attore ha però ricordato che sarebbe un errore pensare solo alle opinioni dei fan: "Penso che con la recitazione, o con l'arte in generale, cercare di alimentare troppo ciò che pensi che gli altri vogliano è in un certo senso la morte di tutto ciò che è realmente umano e stimolante".