Heated Rivalry 2, il creatore conferma i tempi di uscita della nuova stagione: ecco il futuro dei personaggi

Jacob Tierney ha svelato i nuovi dettagli sulla data d'arrivo dei prossimi episodi della serie e il destino dei protagonisti.

Hudson Williams, star di Heated Rivalry, ha ammesso di essere un 'pericolo pubblico' quando si tratta di spoiler. In vista della seconda stagione della serie, Williams ha svelato di essere stato estromesso anche dai gruppi Whatsapp.

Jacob Tierney, il creatore di Heated Rivalry, la serie drammatica romantica sull'hockey, ha spiegato meglio in che modo ha informato il cast dell'evoluzione della serie nella seconda stagione, informando i fan sulla data d'uscita.

Le ultime novità su Heated Rivalry

Due giorni prima dell'annuncio ufficiale del 12 dicembre, Tierney e il suo team hanno riunito i due attori su Zoom e registrato la loro reazione alla notizia.

Quando uscirà la stagione 2 di Heated Rivalry?: "Non sarà nello stesso periodo dell'anno prossimo, ma arriverà abbastanza presto dopo" ha spiegato Tierney "Non saranno due anni. Non saranno nemmeno 18 mesi, credo. Quindi andremo più veloci possibile, assicurandoci però di fare il miglior lavoro possibile".

Il successo della serie ha accelerato i piani della produzione: "C'è solo una certa velocità possibile quando la serie è scritta e diretta da una sola persona. Non ho ancora iniziato a scrivere. Lo farò. Ne siamo consapevoli. Vogliamo anche noi far uscire la stagione il prima possibile, assicurandoci allo stesso tempo di offrire alle persone una buona seconda stagione".

Il futuro dei personaggi in Heated Rivalry 2

La seconda stagione di Heated Rivalry continuerà a raccontare l'evoluzione della relazione tra Shane e Ilya. Hudson Williams e Connor Storrie hanno realizzato un video promozionale leggendo estratti da The Long Game di Rachel Reid, che riprende la storia della coppia alcuni anni dopo ma Storrie ha dichiarato di non voler anticipare le scene che attende di più spiegando di non conoscere ancora il piano di Jacob Tierney.

La seconda stagione riproporrà la loro storia consolidata, tra nuovi ostacoli e consapevolezze personali. Inoltre, la prima stagione ha introdotto Kyle Swift (Matthew Finlan), personaggio dell'universo di Game Changer, barista della Kingfisher Tavern e protagonista del libro Common Goal; Tierney ha confermato che si tratta dello stesso personaggio ma non ha anticipato sviluppi sulla sua vita sentimentale.