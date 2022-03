Heart of Stone: Gal Gadot sul set del nuovo spy-thriller di Netflix

Gal Gadot torna a girare un film per Netflix, stavolta si tratta di Heart of Stone, un nuovo film diretto da Tom Harper.

Gal Gadot ha fatto impazzire i suoi fan con le prime foto dal set di Heart of Stone, nuovo spy-thriller targato Netflix, a pochi mesi da Red Notice l'ultimo progetto a cui l'attrice ha partecipato sempre per il grande colosso dello streaming.

Gal Gadot ha pubblicato due foto su Twitter, in cui presenta il suo personaggio in Heart of Stone, ovvero Rachel Stone. Il film è diretto da Tom Harper, con la sceneggiatura scritta da Greg Rucka e Allison Schroeder, e Gal Gadot parteciperà anche in veste di produttrice. Non si è ancora parlato granché della storia del film, a parte il fatto che si tratta di una versione femminile di famosi franchise di spionaggio come James Bond e Mission: Impossible.

In Heart of Stone Gal Gadot sarà la protagonista, ma sarà affiancata sicuramente da altre due star confermate, ovvero Jamie Dornan e Alia Bhatt. Non si conoscono ancora gli altri nomi che faranno parte del cast.