Heart of Stone: il film con star Gal Gadot sarà distribuito da Netflix

Heart of Stone, il nuovo film con star Gal Gadot, è stato acquistato da Netflix che ne ha ottenuto i diritti per la distribiuzione mondiale stringendo un accordo con Skydance Media.

La star di Wonder Woman sarà già protagonista di un altro lungometraggio distribuito dalla piattaforma: l'atteso Red Notice in cui recita accanto a Dwayne Johnson e Ryan Reynolds.

Heart of Stone sarà diretto da Tom Harper, recentemente dietro la macchina da presa di A proposito di Rose e The Aeronauts, e dovrebbe essere il primo capitolo di un nuovo franchise action al femminile in stile Mission: Impossible e 007.

Gal Gadot potrebbe quindi ritornare sul set in caso venisse confermata la produzione di eventuali sequel.

La sceneggiatura è firmata da Greg Rucka (The Old Guard) in collaborazione con Allison Schroeder, già nel team di Hidden Figures.

Tra i produttori ci saranno anche la star del progetto tramite la sua casa di produzione Pilot Wave, Dana Goldberg e Don Granger.

Skydance ha, pochi giorni fa, venduto ad Amazon il film The Tomorrow War con star Chris Pratt.

L'interprete di Diana Prince nel film Wonder Woman 1984 sarà prossimamente impegnata anche sul set di Cleopatra, lungometraggio diretto da Patty Jenkins.