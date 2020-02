HBO Max: nel trailer per il lancio del servizio i titoli che formano il catalogo

La piattaforma di streaming HBO Max ha lanciato un nuovo trailer in cui non mancano show come Il Trono di Spade.

HBO Max, la piattaforma di streaming di WarnerMedia, debutterà a maggio e un nuovo video promozionale mostra alcuni dei titoli più attesi che faranno parte del catalogo del nuovo servizio pronto a debuttare.

Il trailer mostra infatti cult come Matrix e Il trono di spade, il recente successo Joker, senza poi dimenticare serie come Friends, South Park ed Euphoria.

Il catalogo di HBO Max sarà composto al suo debutto da 1.800 film, mentre nel 2020 verranno proposte 31 serie originali, e tra un anno gli show pronti a debuttare saranno altri 50. Sulla piattaforma di streaming ci saranno gli show di emittenti come TNT, TBS, Warner Bros, CNN e Cartoon Network.

Tra i titoli apprezzati dai fan non possono poi mancare The Big Bang Theory, Silicon Valley, Westworld, Il Trono di Spade e Pretty Little Liars. Per quanto riguarda invece i lungometraggio spazio a Harry ti presento Sally, Singin' in the rain e Godzilla.