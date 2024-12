Hayley Atwell riprenderà il ruolo dell'Agente Carter nel MCU

Il cast di Avengers: Doomsday continua ad arricchirsi con nomi molto amati dai fan del MCU: dopo Robert Downey Jr e Chris Evans, nelle ultime ore è stato annunciato che nel film apparirà anche Hayley Atwell.

L'interprete dell'Agente Carter sarà infatti una delle interpreti dell'atteso lungometraggio che verrà distribuito nei cinema americani nel mese di maggio 2026.

Il ritorno dell'Agente Carter nel MCU

Avengers: Doomsday sarà diretto da Anthony e Joe Russo, mentre nel team della produzione ci sarà, ovviamente, Kevin Feige, presidente di Marvel Studios.

Per ora non è stata svelata la trama del nuovo tassello della saga tratta dai fumetti e non resta che attendere per scoprire in che modo ritorneranno in scena Chris Evans e Hayley Atwell.

Steve Rogers e l'agente Carter

Il sito Deadline sostiene che i due attori stessero parlando da tempo con i vertici della Marvel di un possibile ritorno, con le prime trattative che risalgono al 2021. Hayley, inoltre, sembrava destinata ad avere un film da protagonista che avrebbe continuato la storia dell'Agente Carter dopo la serie andata in onda per due stagioni sul network ABC.

Robert Downey Jr, invece, non riprenderà la parte di Tony Stark/Iron Man, ma sarà il villain Doctor Doom.

Avengers: Doomsday, il quinto crossover Marvel si accolla il (gigantesco) rischio dell'Apocalisse

Molti ritorni per un film molto atteso

Nella giornata di ieri si erano inoltre diffuse le indiscrezioni che sostenevano Evans ritornerà in scena con un ruolo diverso da quello di Steve Rogers che lo ha reso una star internazionale. Le fonti di Jeff Sneider, infatti, hanno dichiarato che l'attore nel film sarà Nomad e non il Captain America al centro dei precedenti film prodotti dalla Marvel.

Non resta quindi che attendere per scoprire ulteriori dettagli sul cast e sulla trama del progetto ideato dai fratelli Russo, già autori di film campioni di incassi in tutto il mondo.