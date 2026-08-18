Hayden Panettiere è morta per overdose? Sospetti sul Narcan trovato in casa

La 36enne star di Heroes e Nashville è stata trovata priva di sensi e in arresto cardiaco domenica 16 agosto. Nell'appartamento sarebbe stato trovato Narcan, il farmaco usato per contrastare gli effetti di un'overdose da oppioidi

La causa della morte di Hayden Panettiere non è ancora stata stabilita. La 36enne attrice di Heroes e Nashville è stata trovata priva di sensi e in arresto cardiaco domenica 16 agosto in un appartamento di Greenville, in South Carolina, dove si trovava apparentemente con il fidanzato Brian Hickerson.

Nel frattempo emergono nuovi elementi che alimentano l'ipotesi di un'overdose, tra cui il ritrovamento di Narcan nell'abitazione, il farmaco utilizzato per contrastare gli effetti di un'overdose da oppioidi.

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A fare il punto è stato il Greenville County Coroner's Office. Secondo quanto comunicato, i soccorritori sono intervenuti intorno alle 13:51 dopo una chiamata al 911 per una persona in difficoltà. L'attrice è stata trovata "priva di sensi e in arresto cardiaco". Il personale medico ha avviato le procedure avanzate di rianimazione, ma ogni tentativo è risultato vano: l'attrice è stata dichiarata morta alle 14:32.

Il coroner ha fatto sapere che l'autopsia è stata completata e che non sono emersi segni di trauma che possano aver contribuito alla morte. La causa e le modalità del decesso, però, necessitano di ulteriori accertamenti. Il Greenville County Coroner's Office ha precisato che l'indagine è ancora in corso e che saranno necessari ulteriori indagini prima di poter stabilire con certezza cosa abbia provocato la morte dell'attrice.

Il Narcan trovato nell'appartamento

A riportare un nuovo elemento è TMZ, secondo cui nell'appartamento sarebbe stato trovato del Narcan, un farmaco a base di naloxone utilizzato per bloccare gli effetti di un sovradosaggio da oppioidi, come eroina, morfina o metadone. Secondo quanto riferito dal sito, il dispositivo per la somministrazione nasale sarebbe stato trovato su un materasso.

Il ritrovamento rappresenta un elemento che può alimentare i sospetti su una possibile overdose, ma non costituisce una conferma della causa della morte. Lo stesso TMZ sottolinea infatti che nell'appartamento sarebbero intervenute due ambulanze e che non è chiaro chi abbia eventualmente ricevuto il Narcan. Secondo quanto riferito, sul posto sarebbe stata utilizzata anche epinefrina, un farmaco comunemente impiegato durante le procedure di rianimazione in caso di arresto cardiaco.

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Serve inoltre sottolineare che l'eventuale assunzione massiccia di oppioidi potrebbe non avere niente a che vedere con il passato di dipendenze di Hayden Panettiere. Come ha sottolineato lo stesso sito americano, l'attrice soffriva da diversi mesi di terribili mal di schiena, che l'avevano costretta addirittura all'uso delle stampelle. Eventuali sostanze potrebbero dunque essere state assunte per contrastare il dolore.

I riferimenti a una possibile overdose erano comunque emersi già nelle ore immediatamente successive al decesso. Secondo quanto riportato da PEOPLE sulla base delle informazioni delle autorità locali, a chiamare i soccorsi sarebbe stata una persona che conosceva l'attrice, e nelle comunicazioni radio dei soccorritori sarebbero stati già menzionati un possibile overdose e un arresto cardiaco. Si tratta però di informazioni preliminari emerse durante l'intervento e non di una determinazione ufficiale sulla causa del decesso.