Hayden Panettiere: "A 18 anni mi hanno messa a letto con un uomo famoso nudo e più anziano di me"

Hayden Panettiere, conosciuta dal pubblico televisivo e cinematografico per i suoi ruoli in Heroes e Scream, ha condiviso un'esperienza traumatica avvenuta quando era ancora una teenager.

L'attrice, durante la promozione della sua autobiografia This Is Me: A Reckoning, ha infatti ricordato il tradimento di una persona che considerava un'amica e che l'ha segnata a lungo.

Il trauma vissuto da Hayden

Durante un episodio del podcast On Purpose With Jay Shetty, Hayden Panettiere ha raccontato che, quando aveva 18 anni, è stata portata in una stanza e le è stato detto di andare a letto con un attore famoso, che era completamente nudo, molto più vecchio di lei.

L'attrice ha spiegato: "Anche se a quell'età pensavo di poter prendere decisioni sane e sicure, non ero in grado di essere pienamente consapevole di ciò che accadeva intorno a me. Solo quando mi sono trovata in situazioni difficili ho capito che la mia prospettiva era completamente cambiata e che ero in pericolo. Quando ho capito di essere in pericolo, ero letteralmente in mezzo al mare".

Scream VI: Hayden Panettiere in una scena

Hayden ha ricordato: "Mi stavo divertendo molto. Non c'era alcun indizio che facesse presagire qualcosa del genere, quindi sono rimasta scioccata. Mi ha colto di sorpresa. Ero accompagnata da una persona di cui mi fidavo e che consideravo una protettrice, qualcuno che mi copriva le spalle... Siamo scese dalle scale. Era una piccola stanza. Lei mi ha fisicamente messa sul letto accanto a quest'uomo nudo, molto famoso, e per lui era solo una giornata come tante, una cosa che succede di continuo".

La reazione dell'attrice

Panettiere ha ricordato che ha dovuto reagire in una situazione molto complicata: "Ho aspettato che se ne andasse e quella leonessa che è in me, quel fuoco dentro di me... Mi si sono rizzati i capelli e sono diventata feroce. Pensavo: 'Non è possibile'. Ma non avevo nessun posto dove nascondermi. Sono scappata".

Hayden ha quindi sottolineato: "Mi sono nascosta ovunque mi venisse in mente di nascondermi su una barca. Non c'era modo di buttarmi in acqua e nuotare via. E ho capito che non c'era nessuno che avrebbe provato empatia per la mia situazione, che per loro non era niente di nuovo".