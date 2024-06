Hayden Christensen, "Il costume di Darth Vader era rigido, ma Lucas mi disse: se sei goffo, è meglio"

Hayden Christensen, veterano di Star Wars, racconta cosa si prova a indossare il costume di Darth Vader. L'attore ha fatto la sua prima apparizione nel franchise della Lucasfilm con Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni del 2002, interpretando Anakin Skywalker da giovane adulto.

Ha poi ripreso il ruolo di Anakin ne La vendetta dei Sith, dove ha potuto indossare un costume di Darth Vader fatto apposta per lui. Invece di indossare l'abito che era stato fatto per David Prowse nella trilogia originale, ha potuto indossare un costume personalizzato.

Hayden Christensen sul valore del costume di Darth Vader

In un video per GQ, Hayden Christensen ha parlato della sua esperienza nell'indossare per la prima volta l'abito di Darth Vader durante le riprese de La vendetta dei Sith. Christensen racconta innanzitutto che George Lucas e il suo team creativo inizialmente non volevano che lo indossasse, ma l'attore è riuscito a convincere Lucas.

Darth Vader in un momento di Star Wars

"Ho scoperto che non avevano intenzione di farmi indossare l'armatura di Darth Vader, e la cosa mi ha un po' amareggiato. Così ho parlato con George Lucas e gliel'ho chiesto esplicitamente, e lui è stato così gentile da accontentarmi. Penso che sia bello sapere che è l'attore a indossare il costume e non la sua controfigura.

Era molto impegnativo muovermi, e l'ho detto a George: "Senti, non so se riesco a muovermi bene come pensavo". Lui ha spento le mie preoccupazioni, sottolineando quanto questo avrebbe aiutato il film, "Non c'è problema" ha detto, "Dovrebbe essere la prima volta che Anakin indossa la tuta, quindi se è un po' rigida e ti fa goffo, in realtà è una cosa positiva".

"Quando si indossa l'elmetto e si è completamente avvolti in questo costume, - ha continuato l'attore - è un'esperienza straordinaria, perché si può vedere la reazione della gente che guarda Vader per la prima volta. Le persone che di solito erano molto decise diventavano un po' più timide, e non volevano avere un contatto visivo con me. Mi sono divertito a farlo".