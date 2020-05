Hayao Miyazaki: il suo nuovo film arriverà nelle sale tra circa tre anni

Hayao Miyazaki è al lavoro sul suo nuovo film, intitolato How Do You Live?, ma uno dei produttori dello Studio Ghibli ha svelato che il progetto arriverà nelle sale tra circa tre anni.

A rivelarlo è stato Toshio Suzuki, produttore e general manager di Studio Ghibli, in occasione di una nuova intervista rilasciata a Entertainment Weekly.

Il produttore ha dichiarando parlando di How Do You Live?: "Stiamo ancora disegnando tutto a mano, ma ci vuole più tempo per completare il film perché stiamo realizzando più fotogrammi rispetto a prima. Quando stavamo realizzando Il mio vicino Totoro avevamo solo otto animatori e lo abbiamo fatto in otto mesi. Per il film attuale su cui sta lavorando Hayao Miyazaki abbiamo 60 animatori, ma siamo riusciti a completare solo un minuto di animazione in un mese. Questo vuol dire che in 12 mesi, un anno, si ottengono circa 12 minuti di film. In realtà stiamo già lavorando su questo film da tre anni, quindi abbiamo fino a questo punto completato 36 minuti. Speriamo di finirlo nei prossimi tre anni".

Secondo quanto dichiarato da Suzuki, How Do You Live? racconta una "storia grande e fantastica".

Il produttore ha inoltre rivelato: "Quando il regista è tornato e mi ha detto che voleva realizzare di nuovo un film ho detto in realtà che non pensavo fosse un'idea grandiosa perché ha già ottenuto così tanto dalla sua carriera. Non puoi tornare e fare qualcosa che hai già fatto in passato, devi fare qualcosa di diverso. Una delle idee è stata 'perché non trascorrere più tempo e spendere più soldi per realizzare un film?'. Quello è uno dei nuovi approcci".

Il progetto è un adattamento del romanzo scritto nel 1937 da Yoshino Genzaburo con protagonista un ragazzino che vive con lo zio dopo la morte del padre. Miyazaki ha deciso di cambiare idea dopo aver annunciato il proprio ritiro dal mondo dello spettacolo per poter dedicare il lungometraggio al nipote.