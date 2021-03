Hayao Miyazaki è a metà del lavoro previsto per il film How Do You Live?

Il produttore Toshio Suzuki ha confermato che Hayao Miyazaki è a metà de lavoro previsto sul film animato How Do You Live?.

Hayao Miyazaki sta continuando a lavorare al suo nuovo film How Do You Live? e il progetto del maestro dell'animazione sembra sia a metà del suo percorso da compiere prima di arrivare nelle sale.

L'aggiornamento arriva dalle pagine di Sight and Sound che ha potuto parlare dl lungometraggio con il produttore Toshio Suzuki.

I fan di Hayao Miyazaki dovranno però attendere ancora a lungo: l'articolo pubblicato dalla rivista cinematografica ha sottolineato che How Do You Live? potrebbe forse arrivare nelle sale tra circa tre anni.

Lo Studio Ghibli, oltre a confermare che Hayao Miyazaki è a metà del lavoro previsto sulla sua opera, ha svelato che la casa di produzione giapponese "ha un altro film attualmente in fase di sviluppo, anche se non sono stati diffusi i dettagli". Il produttore ha inoltre accennato al fatto che nel team di animatori potrebbe esserci presto un cambio della guardia e che Miyazaki aveva valutato la possibilità di dirigere Earwig and the Witch, poi venendo convinto da Suzuki a concentrarsi su How Do You Live?, film tratto dal libro di Genzaburo Yoshino pubblicato nel 1937.

Al centro della storia raccontata tra le pagine ci sono un uomo chiamato Koperu e suo zio e seguendo la loro storia si assiste a una crescita spirituale e a come si può vivere.