Hayao Miyazaki: massima segretezza sul nuovo film, che non avrà un trailer né alcuna promozione

Lo Studio Ghibli manterrà la segretezza il più a lungo possibile su How Do You Live?, l'ultimo film del maestro Miyazaki Hayao di cui non verrà mostrato nessun trailer né verrà fatta promozione.

Il nuovo film dovrebbe arrivare nelle sale in Giappone il 14 luglio, ma fino ad allora lo Studio Ghibli e i suoi partner non forniranno alcuna informazione. Ad oggi Studio Ghibli ha diffuso un solo poster enigmatico di un uccello. In una lunga intervista al magazine Bungei Shunju, il presidente e produttore dello Studio Ghibli Suzuki Toshio ha spiegato l'insolita strategia come uno stratagemma per alimentare l'hype sul progetto, visto che l'ultimo film di Hayao Miyazaki, Si alza il vento, risale al 2023.

"Vogliono vedere di persona di cosa parla il film", ha detto Suzuki. "E per farlo, dovranno andare al cinema."

Di cosa parla How Do You Live?

In precedenza Studio Ghibli ha descritto il film come "una grandiosa fantasia" liberamente ispirata al romanzo di Genzaburo Yoshino del 1937 How Do You Live?, racconto di formazione su un ragazzo dopo la morte del padre. Oltre al poster, non abbiamo notizie di una possibile trama né del cast vocale del film, tantomeno di personaggi e ambientazione.

Confrontando il mistero intorno al film di Miyazaki con i metodi di marketing di Hollywood, il presidente dello Studio Ghibli ha commentato: "C'è un film americano - ah, ho quasi detto il titolo ad alta voce! - in uscita quest'estate più o meno nello stesso periodo di How Do You Live?. Hanno realizzato tre trailer e li hanno pubblicati uno alla volta. Se guardi tutti e tre, sai tutto quello che accadrà in quel film. Allora come si sentono gli spettatori a riguardo? Ci devono essere persone che, dopo aver visto tutti i trailer, non vogliono andare a vedere il film. Noi volevamo fare l'opposto di quello".