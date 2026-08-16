Hayao Miyazaki continua a lavorare in segreto: "Il nuovo progetto sarà qualcosa di nostalgico"

Dopo il successo de Il ragazzo e l'airone, Hayao Miyazaki non si è ritirato. A 85 anni continua a presentarsi ogni giorno allo Studio Ghibli, ma nemmeno i suoi collaboratori sanno di preciso a cosa stia lavorando.

Sembrava che Il ragazzo e l'airone dovesse rappresentare il saluto definitivo di Hayao Miyazaki al cinema. Invece, ancora una volta, il maestro dell'animazione giapponese ha smentito chi lo considerava ormai vicino al ritiro. A 85 anni continua infatti a frequentare ogni giorno lo Studio Ghibli, dove sarebbe già al lavoro su un nuovo progetto che, almeno per ora, resta avvolto nel più assoluto riserbo.

Nemmeno lo Studio Ghibli sa cosa stia preparando

A raccontarlo è un approfondimento pubblicato da Bloomberg, che descrive uno studio alle prese con il delicato passaggio generazionale ma ancora fortemente legato alla figura del suo autore più celebre. L'aspetto più curioso emerso dal reportage è che il nuovo film di Miyazaki è un mistero persino per chi lavora accanto a lui.

Un sorridente Hayao Miyazaki

Il nuovo amministratore delegato dello Studio Ghibli, Kenichi Yoda, conferma che il regista continua a recarsi negli uffici praticamente ogni giorno, ma nessuno conosce davvero il contenuto del progetto a cui sta dedicando il suo tempo. "Solo lui sa esattamente a cosa sta lavorando", è la frase che sintetizza perfettamente la situazione.

Una riservatezza che non sorprende chi conosce il metodo creativo di Miyazaki, da sempre estremamente personale e lontano dai riflettori durante le fasi di sviluppo delle sue opere.

L'inchiesta di Bloomberg racconta anche un momento di trasformazione per lo Studio Ghibli. Dopo l'arrivo di Kenichi Yoda alla guida dell'azienda, molti osservano con attenzione il ruolo che potrà avere Goro Miyazaki, figlio del regista, considerato uno dei possibili eredi creativi dello studio.

Lo stesso Goro, però, lascia intendere quanto sia ancora centrale la presenza del padre. Secondo lui, finché Hayao Miyazaki continuerà a lavorare nello studio, affidare un lungometraggio a un regista esterno sarebbe "assolutamente impossibile". Una dichiarazione che conferma come l'identità dello Studio Ghibli sia ancora profondamente intrecciata con quella del suo fondatore artistico.

Il mistero del nuovo film di Miyazaki

In un'epoca in cui molte case di produzione puntano su franchise consolidati e universi condivisi, lo Studio Ghibli sembra voler seguire una strada diversa. Secondo il reportage, la società non avrebbe alcuna intenzione di trasformarsi in una macchina dedicata alla produzione seriale di sequel o spin-off, preferendo continuare a privilegiare opere originali rispetto a una strategia costruita esclusivamente sul valore commerciale dei marchi più celebri.

Hayao Miyazaki durante la premiazione degli Oscar

Nel frattempo Goro Miyazaki ha completato il cortometraggio di 15 minuti A Night in the Valley of the Witches, ma il prossimo lungometraggio dello studio non è ancora stato annunciato ufficialmente.

Non è la prima volta che Hayao Miyazaki annuncia il proprio ritiro per poi tornare sui suoi passi. È successo più volte nel corso degli ultimi decenni e anche dopo Il ragazzo e l'airone aveva lasciato intendere di non aver ancora concluso il proprio percorso creativo.

Negli ultimi mesi Goro, tramite ComicBook.com, ha aggiunto che suo padre stava attualmente lavorando a qualcosa che poteva essere un film d'avventura dal sapore classico, più vicino alle opere che hanno reso celebre il regista negli anni Ottanta e Novanta. Si tratta però di informazioni mai confermate ufficialmente da Hayao.

Per il momento l'unica certezza è che Miyazaki continua a lavorare ogni giorno. Cosa stia disegnando, scrivendo o progettando dietro le porte dello Studio Ghibli resta un segreto custodito gelosamente dal maestro giapponese. E, conoscendo il suo modo di lavorare, probabilmente il pubblico lo scoprirà soltanto quando sarà lui stesso a decidere che è arrivato il momento di mostrarlo al mondo.