Hayao Miyazaki appare in video al San Sebastian Film Festival: è irriconoscibile

A margine della promozione del suo nuovo film, Il ragazzo e l'airone, Hayao Miyazaki ha fatto un'apparizione a sorpresa al Festival di San Sebastian. Anche se il regista non era presente di persona, è però apparso in un video che ha girato per accettare il Donostia Award all'evento.

I presenti hanno potuto così dare un'occhiata a Miyazaki e, come si può vedere nel filmato, l'autore e regista è quasi irriconoscibile. Perché? Miyazaki si è rasato la sua caratteristica barba ed è quindi apparso con un look completamente diverso a quello a cui ci aveva abituato negli ultimi anni.

Al minuto 44 circa del video, Miyazaki appare sullo schermo ma i fan sono riusciti a distinguere l'artista grazie al suo solito grembiule. "Ringrazio il Festival di San Sebastian per questo prestigioso riconoscimento. In questo momento sono in studio ogni giorno per creare mostre per il Parco dello Studio Ghibli. Spero che il film vi piaccia. Grazie mille", ha commentato Miyazaki nel video.

The Boy and the Heron, in ascolto il tema musicale del nuovo film di Hayao Miyazaki

Su queste pagine potete guardare il trailer di The Boy and the Heron, il nuovo film di Miyazaki e dello Studio Ghibli che verrà presentato in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma per poi arrivare nelle sale con Lucky Red il 1° gennaio 2024.