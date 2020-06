Hawkeye: annunciato il titolo di lavorazione della serie Marvel

Buone notizie per i fan Marvel che attendevano con ansia Hawkeye, la serie che sarà disponibile su Disney+ annunciata durante lo scorso Comicon di San Diego, infatti è stato rivelato il titolo di lavorazione dello della serie, Anchor Point, che annuncia il prossimo inizio della produzione.

Secondo quanto riferito, Anchor Point sarebbe un riferimento all'azione dell'arciere durante il tiro con l'arco, che si riferisce a un punto preciso del suo volto al quale punta per un tiro più preciso. Inoltre, il titolo di lavorazione è un chiaro riferimento al fumetto Anchor Points, volume della serie di fumetti dedicati a Occhio di Falco creato da Kelly Thompson, che è stato pubblicato come tascabile nel 2017.

In questo fumetto, è stata introdotta la figura di Kate Bishop, personaggio creato nel 2005 da Allan Heinberg e Jim Cheung su Young Avengers n. 1, giovane ragazza che eredita il nome di Occhio di Falco nel periodo in cui quest'ultimo è creduto morto. A quanto pare dalle pochissime notizie che abbiamo sulla serie tv, Kate Bishop sarà protagonista dello show, insieme a Jeremy Renner, e per il suo ruolo la Marvel avrebbe adocchiato Hailee Steinfeld, che però non ha ancora confermato queste voci.

Ancora non sappiamo quando la lavorazione di Hawkeye prenderà il via, dopo i ritardi subiti da altre serie Marvel come WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki.