Haseen Dillruba, su Netflix in streaming da oggi

Haseen Dillruba, il nuovo titolo indiano diretto da Vinil Mathew con Vikrant Massey e Taapsee Pannu, sbarca su Netflix in streaming da oggi 2 luglio 2021!

L'affascinante Rani Kashyap vive come in una favola d'amore: ha sposato un uomo che ama ogni giorno di più, si lascia trasportare dalle emozioni, e sembra volare tra le nuvole. L'idillio perfetto si spezzerà quando Rani si ritroverà coinvolta nell'omicidio del marito. Un evento inatteso e traumatico che agiterà le pagine del romanzo che intendeva costruire, incentrato sulla sua esistenza dorata. Tra lussuria, passione e inganni, Rani dovrà fare di tutto per non perdersi come fosse un personaggio destinato all'oblio ma piuttosto affermare la propria innocenza.

Haseen Dillruba: una sequenza del film

Vinil Mathew ritorna alla regia ben sette anni dopo il suo primo lungometraggio per il cinema dal titolo Hasee Toh Phasee: in quel caso il protagonista della pellicola si chiamava Nikhil, che per un caso incontra di nuovo Meeta ben dieci anni dopo la loro primissima conoscenza. Ora Nikhil ha una settimana per dimostrarsi degno di spostare la sorella di Meeta, Karishma, ma è proprio in questa settimana che il loro vecchio rapporto si riaffaccia e mette tutti e tutto in difficoltà.

