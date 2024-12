Harvey Weinstein ricoverato in ospedale a causa dei risultati 'preoccupanti' di alcune analisi

Harvey Weinstein è stato ricoverato in ospedale al Bellevue di Manhattan, come confermato dai suoi legali.

Imran H. Ansari, che fa parte del team di avvocati dell'ex produttore, ha colto l'occasione per criticare nuovamente le condizioni che sta affrontando il suo cliente in carcere dopo la condanna ricevuta.

La situazione di Weinstein

Il legale ha dichiarato: "Harvey Weinstein, che sta soffrendo a causa della mancanza di adeguate cure mediche e durature condizioni deplorevoli e disumane a Rikers Island, è stato trasportato al Bellevue Hospital per delle cure di emergenza a causa di un allarmante risultato delle sue analisi del sangue che ha richiesto un'immediata attenzione medica". Ansari ha aggiunto: "Ci si aspetta che rimarrà lì fino a quando la sua condizione sarà stabilizzata. La sua mancanza di cure non è solo una negligenza medica, ma anche una violazione dei suoi diritti costituzionali".

Le rivelazioni sull'ex produttore

Juda Engelmayer, che ha lavorato a lungo per lui come PR, ha rivelato che Harvey Weinstein sta affrontando varie malattie, tra cui la leucemia, e non ha ricevuto le necessarie attenzioni dal punto di vista medico per affrontare la sua situazione. Tra le sue dichiarazioni si sostiene inoltre: "Sotto molti aspetti, questo maltrattamento costituisce una punizione crudele e insolita".

L'ex produttore era già stato ricoverato in precedenza altre due volte a causa della sua situazione di salute, avendo sofferto delle conseguenze del Covid-19 e di una polmonite. A settembre, inoltre, ha subito nella struttura, anche un'operazione al cuore, rischiando di perdere la vita durante l'intervento.

Gli avvocati del produttore da tempo hanno denunciato la condizione in cui si trova Weinstein, tuttavia per ora non sono stati presi provvedimenti ufficiali.