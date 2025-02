Harvey Weisten: l'ex produttore fa causa al fratello per frode

Harvey Weinstein ha deciso di intentare una causa contro suo fratello, Bob Weinstein, accusandolo di frode e di aver complottato per estrometterlo dalla Weinstein Company.

La causa è stata depositata presso la Corte Suprema dello Stato di New York e chiama in causa Bob Weinstein insieme all'executive della Weinstein Company David Glasser e altre persone dell'azienda.

L'accusa di Harvey Weinstein al fratello Bob

Secondo l'accusa, Bob Weinstein e soci avrebbero convinto Harvey Weinstein a garantire un prestito da 45 milioni di dollari da AI International Holdings per sostenere la produzione e la distribuzione cinematografica della compagnia.

Primo piano di Harvey Weinstein

Tuttavia, il denaro non sarebbe stato utilizzato per aiutare l'azienda ma sottratto da Bob Weinstein e Glasser per uso personale, bonus finanziari e operazioni finanziarie non corrette. I due accusati avrebbero negozionato con AI International Holdings per liberarsi da ogni responsabilità lasciando il cerino in mano ad Harvey Weinstein, con un rimborso da 30 milioni di dollari da saldare.

Il caso di Harvey Weinstein

In definitiva, la richiesta è di un risarcimento totale per qualsiasi responsabilità finanziaria verrà eventualmente appurata, nonché la restituzione dei fondi che sarebbero stati indebitamente sottratti.

In seguito allo scandalo delle violenze sessuali emerse dal 2017 in poi, Harvey Weinstein attualmente è in attesa di un nuovo processo in seguito alla condanna per stupro risalente al 2020 annullata lo scorso aprile.

Harvey Weinstein chiacchiera con Kevin Spacey

Il nuovo processo nei confronti di Harvey Weinstein, ex boss della Miramax insieme al fratello Bob, inizierà a New York dopo un'ulteriore accusa di violenza sessuale nei suoi confronti.