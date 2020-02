Harvey Weinstein, Emanuela Postacchini svela: "Voleva fare sesso con me e Jessica Mann "

L'italiana Emanuela Postacchini accusa Harvey Weinstein: Il produttore voleva coinvolgerla in un rapporto a tre con l'attrice Jessica Mann dopo averla invitata nella sua stanza d'albergo

L'attrice Italiana Emanuela Postacchini ha testimoniato al processo contro Harvey Weinstein, il produttore cinematografico accusato di molestie e aggressioni sessuali. L'attrice, originaria di Ancona, ha riferito al giudice che si era incontrata per la prima volta con Weinstein al festival d Venezia. Qualche tempo dopo, nel 2013, lo ha rivisto a casa sua, durante una festa organizzata in occasione degli Oscar.

Giuseppe Tornatore - Ogni film un'opera prima: il produttore Harvey Weinstein in una scena del documentario

ness Il giorno dopo, Weinstein l'ha invitata a bere un drink al Montage Hotel a Beverly Hills "ma lui si è diretto subito nella sua stanza". "Qui - continua il racconta dell'attrice - sono stata sorpresa di trovarci Jessica Mann", una delle accusatrici del produttore. Stando al racconto di Emanuela, Weinstein le ha chiesto di avere un rapporto saffico a cui lui si sarebbe unito dopo, "Jessica ha lasciato la stanza, è scappata, piangendo. Le sono corsa dietro. Stava piangendo in posizione fetale per terra, ho cercato di calmarla".

Una foto di Emanuela Postacchini

La Postacchini ha sottolineato di essersi sentita manipolata nonostante fosse salita nella stanza d'albergo spontaneamente. L'attrice italiana, ha detto di non aver mai raccontato a nessuno di questo incidente "sinceramente, volevo solo dimenticare tutto quello che era successo e andare avanti con la mia vita senza essere coinvolta" .

In Italia Emanuela Postacchini ha partecipato, tra l'altro, ad alcuni episodi di Don Matteo e R.I.S. - Delitti imperfetti. In America ed in Inghilterra, è stata chiamata a recitare in produzioni televisive importanti come L'alienista, The Last Ship e Who Is America?.