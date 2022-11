Harry Styles, travestito da Danny Zuko, ha cantato un brano di Grease al concerto di Halloween

Harry Styles ha lasciato senza fiato le sue fan omaggiando Grease nella notte di Halloween quando, travestito da Danny Zuko, ha intonato Hopelessly Devoted To You in omaggio a Olivia Newton John.

Un travestimento alquanto particolare per Halloween quello deciso da Harry Styles. Durante un suo concerto a Los Angeles, infatti, il giovane cantante e attore ha deciso di travestirsi da Danny Zuko, celebre personaggio interpretato da John Travolta in Grease.

Styles ha anche intonato Hopelessly Devoted To You, una delle più celebri canzoni del film cantate da Olivia Newton John, che nel cult del 1978 vestì i panni di Sandy. Il suo abbigliamento si discostava leggermente dal film originale, in quanto sulla giacca del crooner di Adore You era impressa la scritta "Harryween" invece del logo T-Bird che Danny indossa. Ma in ogni caso il suo omaggio a Grease ha entusiasmato le fan sparse in giro per il mondo.

Nel frattempo è in lavorazione un prequel di Grease ambientato nel 1954, quattro anni prima degli eventi raccontati nel film, prima del dominio del rock 'n' roll e prima dell'ascesa dei T-Birds. Al centro della trama della serie, intitolata Grease: Rise of the Pink Ladies, ci saranno quattro ragazze emarginate che osano divertirsi a modo loro, dando il via a una situazione che cambierà per sempre il loro liceo.

Quanto a Harry Styles, a partire dal 4 novembre lo ritroveremo su Prime video nell'atteso My Policeman, dramma diretto da Michael Grandage e tratto dal romanzo scritto da Bethan Roberts. Harry Styles interpreta Tom, un poliziotto gay che nasconde la sua omosessualità frequentando l'insegnante Marion.