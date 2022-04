Harry Styles, Robert Eggers sul suo abbandono di Nosferatu: "Non realizzare il film sarebbe una vergogna"

Nel corso di un'intervista con The Guardian, Robert Eggers ha parlato di Nosferatu e si è soffermato sulle conseguenze che l'abbandono del progetto da parte di Harry Styles hanno provocato sulla produzione.

Robert Eggers sta per arrivare nelle sale italiane con The Northman ma è già al lavoro da molto tempo su Nosferatu. A proposito del film - a cui avrebbe dovuto prendere parte Harry Styles - il regista ha dichiarato: "Voglio essere chiaro. Harry avrebbe dovuto interpretare Thomas Hutter e non il vampiro. Spero la produzione possa realizzarsi. Ho trascorso tantissimo tempo a documentarmi e a cercare le giuste ambientazioni".

Robert Eggers ha proseguito: "Sarebbe una vergogna se non lo realizzassimo. Il fatto che sia stato bloccato già due volte mi sembra del tutto scioccante".

Qualche settimana fa, è stata ufficializzata la notizia per cui Harry Styles ha abbandonato Nosferatu per una concomitanza di impegni. Per questo motivo, come confermato dal New Yorker, lo sviluppo del film è stato messo in pausa.

The Northman sarà distribuito nelle sale italiane il prossimo 21 aprile grazie a Universal Pictures.