Harry Styles e Louis Tomlinson: la scena di sesso animata in Euphoria accenda una polemica

Euphoria ha scatenato una polemica sostenuta dai fan di Harry Styles e Louis Tomlison a causa di una scena di sesso animata che ritrae i due membri della band One Direction.

Lo show prodotto da HBO ha inserito la sequenza per mostrare le emozioni provate dalla giovane Kat mentre scrive una fan fiction dedicata ai due cantanti, ma la sequenza non è stata particolarmente apprezzata online per il modo in cui ha rappresentato il frutto della fantasia della ragazza, in cui le star hanno una relazione omosessuale.

La scena che ha scatenato la polemica mostra Harry Styles e Louis Tomlinson prima di salire sul palco di un concerto dei One Direction, impegnati ad avere un rapporto sessuale orale a pochi metri dal palco.

Lo stesso Louis ha voluto chiarire di non essere stato coinvolto in nessun modo dai produttori di Euphoria, dichiarando via Twitter: "Posso dire categoricamente che non sono stato contattato e nemmeno ho approvato quella scena". Il suo intervento ha quindi alimentato le critiche dei fan che hanno sottolineato come utilizzare i veri nomi dei loro beniamini sia stato scorretto.

Tra i fan c'è chi ha dichiarato: "Ho appena visto la scena di Euphoria con Harry & Louis e sono disgustata. Louis ha detto chiaramente che quella ship ha rovinato la loro amicizia e qualche idiota ha deciso di mandare in onda quella scena in tv con i loro nomi veri in modo che tutti la vedessero. Se siamo così a disagio noi non riesco a immaginare cosa stiano provando loro".

Louis, in un'intervista, aveva infatti dichiarato che lui e Harry erano un po' a disagio perché erano consapevoli di come i fan li osservassero e interpretassero ogni loro azione o comportamento. I due amici hanno quindi iniziato ad allontanarsi perché la situazione era poco gestibile.

Un'altra fan ha sottolineato: "Il fatto che pensino che quella scena vada bene è fottutamente irrispettoso e disgustoso. Pensare che i Larries vogliano vederla e ci incolpino è altrettanto disgustoso. Non è colpa nostra, è colpa dei produttori".

Altre persone hanno però ricordato che per anni sono stati proprio i fan ad alimentare le ipotesi relative a una possibile relazione sentimentale e sessuale tra le due star, rendendo quindi ipocriti gli attacchi agli autori della serie. Mostrare l'importanza delle fanfiction nella vita dei teenager, inoltre, sarebbe un elemento a favore dello show.

Per ora i portavoce di Harry Styles e Louis Tomlinson non hanno commentato ufficialmente quanto accaduto e HBO non sembra aver intenzione di chiedere scusa per la scena animata.

I can categorically say that I was not contacted nor did I approve it. — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) July 1, 2019

they LITERALLY said "larry stylinson" and used their names,, i'm so disgusted and upset what the fuck this is so embarrassing to harry, louis, the fandom, the boys families, i can't believe this — 𝙖𝙨𝙝 (@silouvette) July 1, 2019

I’m? So? Confused? Who allowed Euphoria to use Harry & Louis’ names? Are lou & harry aware that this happened? Like they must be-it’s hbo so they probably had to like have some form of permission from lou & harry’s management or them themselves but why would anyone allow that? — yaz ◟̽◞̽ (@kindlyloubear) June 30, 2019

Omfg Larry stans are PISSED about the Euphoria Larry scene... Like they didn't do the same bullshit for YEARS and ruin their irl friendship LMAOOOOO #EUPHORIA pic.twitter.com/J3VkFHSrWL — ana (@_anabarroso) July 1, 2019

its not euphoria's fault that ppl took larry too far. thats why its on there, bc it was such a massive part of teenagers lives and because its fucking gross, not bc theyre trying to profit off of harry and louis u fuck heads — sabrina (@ZlGGY666) July 1, 2019

why did euphoria have to pick larry tho?? of all the ships?? why couldn’t they do johnlock- ANY OTHER FICTIONAL PAIRING?? WHY WHY WHY DID IT HAVE TO BE REAL PEOPLE WHO HAVE FEELINGS AND DESERVE RESPECT?? they saw the backlash of After and they changed the names?? shits disgusting pic.twitter.com/sWmkzxdxKS — 𝒒𝒖𝒊𝒏𝒏 🏳️‍🌈 is a dumb dumb (@fookinavocado) June 30, 2019