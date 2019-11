Harry Potter: un tweet annuncia un nuovo film, ma è un "tranello"

Harry Potter, come dichiarava un tweet pubblicato da Matthew Lewis, ritornerà sul grande schermo con un nuovo film, ma si tratta di un 'tranello' per i fan.

Il mondo di Harry Potter avrebbe dovuto essere al centro di un nuovo film, almeno se si fosse creduto al tweet scritto da Matthew Lewis, in cui si annunciava un ritorno del cast originale sul set per portare in vita un altro, magico, progetto.

L'interprete di Neville Paciock nei film tratti dai romanzi di J.K. Rowling ha però attirato l'attenzione dei suoi followers con la finta notizia per provare a coinvolgere e sensibilizzare i fan britannici della saga britannici e ricordare dovevano registrarsi per poter esprimere la propria preferenza in occasione del voto del 12 dicembre.

I tweet che apparentemente dovevano portare su una pagina di Pottermore per leggere informazioni sul nuovo film di Harry Potter, con il cast originale coinvolto nel progetto, porta infatti alle istruzioni dedicate alle future elezioni.

I fan, un po' delusi, hanno comunque apprezzato l'idea e il modo in cui Matthew Lewis li ha "ingannati" per una buona causa, esprimendo la propria approvazione, ovviamente in stile Hogwarts.