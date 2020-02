Harry Potter, Tom Felton scherza con Matthew Lewis: "Ero il suo bullo"

Sotto una foto su Instagram dell'attore Matthew Lewis, il collega Tom Felton riporta i fan nel passato glorioso di Harry Potter con un divertente commento sui tempi in cui interpretavano rispettivamente Neville Longbottom e Draco Malfoy. Ritratto davanti al castello di Hogwarts negli Universal Studios di Orlando, Lewis scrive: "C'è una tempesta in arrivo, Harry".

Tom Felton è molto attivo sui propri social e non perde mai l'occasione per introdursi nei feed dei propri amici e colleghi, specialmente quelli di vecchia data, come i coprotagonisti della saga di Harry Potter. Sotto la foto di Lewis in Florida, il fu Malfoy fa notare come Mattehw sia decisamente cresciuto dai tempi dell'accademia di magia e aggiunge: "Un tempo ero il suo bullo."

Naturalmente con un tono scherzoso.

A diciotto anni dall'uscita del primo film tratto dai libri di J. K. Rowling, gli attori che hanno dato corpo alle magiche avventure di Harry Potter sembrano essere rimasti molto legati all'esperienza, ma anche tra loro. Lo scorso Natale, per esempio, a postare una foto nostalgica era stata Emma Watson, che in occasione delle feste aveva passato una serata insieme agli ex compagni di set Evanna Lynch, Bonnie Wright e gli stessi Matthew Lewis e Tom Felton.

Hermione ne dice quettro al sadico Malfoy

Tom Felton era quindi il bullo ufficiale e amorevole di Matthew Lewis, ma pare che durante il periodo di Harry Potter Tom fosse decisamente più vicino a Emma, con la quale ha avuto una sorta di relazione, nata in tenera età e trasformatasi in una salda amicizia a lungo termine. I due si incontrano infatti spesso in giro per Losa Angeles e non perdono mai il piacere di ritrovarsi, pensando al passato ma anche al loro brillante futuro.