Harry Potter, una star della saga: "Non ho mai voluto essere incatenato a vita al franchise"

Buona parte del cast della saga cinematografica di Harry Potter ha conosciuto la fama e il successo durante l'infanzia e i volti dei protagonisti sono stati associati per anni esclusivamente ai loro ruoli nel franchise.

Nonostante il successo ottenuto da bambino, un attore della saga ha raccontato di aver sempre voluto allontanarsi dall'immagine che quel personaggio aveva dato di lui agli spettatori, per non rimanere incatenato a vita alla saga.

Staccarsi da Harry Potter

Harry Melling ha interpretato il viziato cugino del protagonista, Dudley Dursley, nei film di Harry Potter e fu scelto dal reparto casting quando aveva 10 anni. L'attore è apparso in cinque film della saga, tranne in Harry Potter e il Calice di Fuoco e Harry Potter e il Principe Mezzosangue.

Harry Melling alla Mostra di Venezia 2018

Su quell'esperienza, i sentimenti di Melling sono contrastanti: "Non voglio che le persone abbiano un'idea di chi sono iniziando un film" ha spiegato Melling "Voglio che vedano solo il personaggio, ed è forse per questo che sembra tutto così eclettico e non puoi incasellarlo".

"Affermarti così presto all'interno di un franchise enorme come questo non è mai stato un punto di arrivo" ha spiegato Melling "A 10 anni, o quel che era, c'era ancora tantissimo da fare. Già all'epoca, sapevo che rimanere intrappolato nella cosa dell'attore bambino avrebbe limitato le altre cose che volevo fare".

Oltre l'esperienza di Harry Potter

Nell'intervista, Harry Melling ha spiegato i propositi per la sua carriera: "A volte la recitazione infantile può portarsi dietro uno stigma negativo. Non ho mai voluto che quello fossi io. Non mi sono innamorato dell'essere in Harry Potter. Mi sono innamorato del concetto che le persone possano essere molte cose, ed è questo che volevo fare per tutta la vita. Era una cosa molto preziosa per me ed era qualcosa che volevo davvero provare a fare nella mia vita".

Mentre girava Harry Potter, Melling era ossessionato dal teatro: "Molti degli attori più anziani nel mondo di Harry Potter erano incredibili attori di teatro, e io volevo avere quel tipo di carriera. Ma allo stesso tempo, Harry Potter è questo franchise enorme, e non ho mai voluto esserne in qualche modo incatenato. Ho sempre voluto avere una carriera davvero grande e provare tante cose diverse". Dopo l'esperienza in Harry Potter, Harry Melling ha recitato nel film dei Coen La ballata di Buster Scruggs, e ha avuto un ruolo importante nella serie Netflix La regina degli scacchi. Nel 2022 ha interpretato un giovane Edgar Allan Poe in The Pale Blue Eye, e ora è protagonista della commedia queer sul BDSM Pillion.