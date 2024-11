Harry Potter: il set LEGO della Camera dei segreti è attualmente in sconto su Amazon

Preparatevi a entrare nel cuore di Hogwarts con il set LEGO Harry Potter - La Camera dei Segreti: un pezzo unico che vi permette di ricreare una delle scene e luoghi più iconici della saga, in cui Harry affronta il terrificante Basilisco. Questo set ricco di dettagli e figure, è un vero omaggio ai fan della saga che desiderano immergersi ancora una volta nell'emozione e nella magia di Harry Potter e la Camera dei Segreti, portando a casa un pezzo di storia del cinema fantasy e per ragazzi, e della letteratura. Con una replica accurata della Sala Grande e della Camera dei Segreti, il set include un ingresso alla tana del Basilisco, con tanto di statua di Salazar Serpeverde e il corridoio segreto da cui si affaccia il serpente gigante.

La cura nei dettagli è assoluta: dal Basilisco snodabile con fauci apribili alla collezione di minifigure, tra cui alcuni personaggi amatissimi come Colin Canon, Justin Finch-Fletchley, Gilderoy Allock, Harry Potter, Ginny Weasley, Tom Riddle, Luna Lovegood, Albus Silente e l'esclusiva minifigure dorata di Voldemort, per celebrare il 20° anniversario della linea LEGO Harry Potter. Questo set non è solo un'esperienza di costruzione, ma un vero viaggio nella magia per ogni appassionato, che permette di rivivere l'avventura di Harry contro il male annidato tra le mura della scuola. Perfetto sia per il gioco che per l'esposizione, è un'opera d'arte costruibile che rende omaggio all'eredità della saga di J.K. Rowling e al fascino intramontabile del mondo magico.

Oggi, dunque, vi segnaliamo che su Amazon è in offerta, attualmente parlando, il set LEGO Harry Potter La Camera dei Segreti di Hogwarts. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 131,89€ con uno sconto del 6% sul prezzo consigliato indicato (139,99€). Se interessati al recupero, o ad avere informazioni in più sull'articolo tematico e da collezione in questione, passate dal box qui sotto o cliccate su questo indirizzo.

Passate anche voi da Amazon per recuperare un set da Harry Potter e la camera dei segreti da avere a tutti i costi.