Harry Potter: la serie colmerà un buco di trama di film e libri? La risposta nelle nuove foto dal set

Il set della serie di Harry Potter si è spostato in Cornovaglia e non mancano nuove foto scattate dagli scooper, che anticipano le riprese di un momento ben noto della prima stagione, che adatterà Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Le foto in questione ritrarrebbero il nuovo protagonista Dominic McLaughlin (Harry Potter) e Bel Powley (Petunia Dursley) in una scena ben nota ai fan, durante la quale Vernon Dursley conduce la famiglia alla Catapecchia sullo scoglio per sfuggire alla pioggia di lettere di Hogwarts inviate a Harry nel primo libro, che lo invitano a unirsi alla Scuola di Magia.

La serie su Harry Potter colmerà un buco di trama presente nel primo romanzo?

Tuttavia, come sottolinea SFFGazette.com, sembra che la serie potrebbe ampliare quella parte della storia con materiale originale. Secondo Redanian Intelligence, "le riprese sono iniziate al Cadgwith Cove Inn prima di spostarsi sulla spiaggia, dove è stata girata una scena drammatica sotto una pioggia simulata, con un'auto circondata da barche da pesca e comparse in abiti tradizionali. La scena mostrerebbe Harry e forse Bel Powley nei panni di zia Petunia mentre vengono costretti a uscire dal veicolo da un uomo armato".

Tra le foto diffuse dal Daily Mail ve ne sono alcune che mostrano Vernon Dursley intento a comprare un fucile prima di portare Petunia, Dudley e Harry alla catapecchia sullo scoglio.

Il modo in cui Vernon ha ottenuto il fucile è sempre stato un buco nella trama sia nel romanzo che nel film. Nel libro di J.K. Rowling si accenna brevemente al fatto che l'abbia comprata in un negozio, aggirando i vincoli presenti Regno Unito. A giudicare dalle foto leaked, sembra che Vernon ottenga l'arma dalla stessa persona del posto che gli affitta il cottage isolato, e sappiamo che Hagrid alla fine si sbarazza in fretta del fucile babbano.

Ogni stagione della serie HBO in lavorazione adatterà uno dei romanzi di Harry Potter. Dominic McLaughlin è stato scelto per interpretare il ruolo del maghetto Harry Potter, che fu di Daniel Radcliffe. Arabella Stanton sarà Hermione Granger e Alastair Stout sarà Ron Weasley. Aal loro fianco un cast ricchissimo di volti nuovi e grandi star. Oltre a John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, troveremo Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nei panni di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Luke Thallon nei panni di Quirinus Quirrell/Professor Raptor, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch, Paul Whitehouse nel ruolo di Argus Filch, Sirine Saba nel ruolo di Pomona Sprout, Richard Durden nel ruolo di Cuthbert Binns, Bríd Brennan nel ruolo di Madama Poppy Pomfrey e Warwick Davis nei panni di Filius Flitwick.

La serie su Harry Potter debutterà su HBO nel 2027.