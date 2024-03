Harry Potter e Il Principe Mezzosangue, ecco a cosa somigliano le fiale dei ricordi del Pensatoio di Silente

Sono passati diversi anni da Harry Potter e il principe mezzosangue ma le domande e gli argomenti tra i fan sui quali dibattere non sono certo finiti. Per esempio, in che luogo Albus Silente conserva le fiale del Pensatoio?

Rupert Grint, Emma Watson e Daniel Radcliffe in una scena di Harry Potter e il principe mezzosangue

Osservando da vicino un frangente importante condiviso da Harry e Silente all'inizio del sesto capitolo della saga cinematografica, pare che anche le piccole bottigliette dei ricordi del preside di Hogwarts abbiano una storia alle spalle.

La somiglianza con il profumo

Harry e il pubblico sono stati introdotti per la prima volta al Pensatoio di Silente in Harry Potter e il calice di fuoco ma l'artefatto magico è diventato molto più importante ne Il principe mezzosangue. La bacinella di liquido argenteo poteva essere usata per osservare i ricordi, spesso conservati in piccole fiale. Silente aveva una collezione piuttosto ampia di questi ricordi argentei che utilizzò per insegnare a Harry tutto riguardo al passato di Voldemort e agli Horcrux. Nei libri di Harry Potter le fiale non hanno grande rilevanza ma nei film il Pensatoio di Silente ha un tocco distintivo.

Daniel Radcliffe è ancora il maghetto Harry Potter in Harry Potter e il principe mezzosangue

All'inizio di Harry Potter e il principe mezzosangue, Silente trova Harry in una tavola calda e lo porta con sé per convincere il professor Lumacorno (Jim Broadbent) a tornare a Hogwarts. Silente appare dal nulla, proprio com'è nel suo stile, davanti ad un cartellone pubblicitario che pubblicizza un profumo chiamato 'Magia Divina'. Un momento esilarante, dato che sul cartellone si legge 'Stasera fai un po' di magia con il tuo uomo', preannunciando il ritorno di Harry al mondo magico dopo un'estate coi babbani.

Sul web sono comparsi due screenshot del film che mostrano Albus Silente che guarda il cartellone di 'Magia Divina' e un altro in cui viene mostrata la personale collezione di ricordi del preside che si vede più avanti nel film. Sorprendentemente, la boccetta di profumo vista nella pubblicità assomiglia notevolmente alla varietà vista nella vetrinetta di Silente, lasciando intendere che il preside sia stato ispirato dalla 'Magia Divina' per rifornirsi di profumo babbano e dare un tocco di stile alla sua collezione di ricordi. Si tratta di una somiglianza sottile e quindi non è detto che il riferimento sia voluto ma è interessante il riferimento colto dall'utente che ha generato parecchie discussioni sui social.