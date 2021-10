Harry Potter: "Robin Williams voleva interpretare Remus Lupin", rivela Chris Columbus

Chris Columbus ha ricordato quando Robin Williams gli chiese di interpretare il professore Remus Lupin nei film di Harry Potter. Il regista ha quindi spiegato il motivo per cui ha dovuto rifiutare la candidatura dell'attore statunitense, scomparso nel 2014 a soli 63 anni.

Era il 2001 quando al cinema usciva Harry Potter e la pietra filosofale, primo film di quello che sarebbe poi diventato uno dei franchise più amati e celebri della storia cinematografica. A distanza di venti anni esatti, la saga basata sui romanzi di J.K. Rowling continua ad appassionare milioni di persone del mondo, curiose di scoprire sempre nuovi retroscena e aneddoti riguardanti le riprese degli otto film arrivati sul grande schermo fino al 2011.

Tra le ultime curiosità emerse, ad esempio, c'è quella condivisa da Chris Columbus, regista dei primi due film di Harry Potter, il quale ha rivelato che Robin Williams si rivolse a lui per interpretare Remus Lupin, professore poi interpretato da David Thewlis. Durante un'intervista con Total Film, Columbus ha detto che fu costretto a rifiutare la candidatura di Williams, poiché stavano scegliendo solo attori britannici. "All'epoca ho avuto una conversazione con Robin Williams, che voleva interpretare Lupin. È stato molto difficile per me dirgli 'È un progetto tutto britannico. Non c'è niente che possa fare'".

L'indimenticabile Robin Williams era un grande fan dei libri di Harry Potter e si avvicinò inizialmente a Chris Columbus per il ruolo di Hagrid, che alla fine andò a Robbie Coltrane. In quel periodo, Williams e Columbus erano reduci da importanti collaborazioni che avevano portato alla realizzazione di Mrs. Doubtfire, Nine Months - Imprevisti d'amore e L'uomo bicentenario. Sfortunatamente, Columbus ha dovuto bocciare una nuova collaborazione a causa del mandato secondo cui potevano scegliere solo attori britannici, istituito direttamente da J.K. Rowling. Williams non si è scoraggiato per il rifiuto e si è avvicinato di nuovo a Columbus per il ruolo di Lupin in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban del 2004, di cui è stato comunque produttore.

Sebbene la parte di Remus Lupin sia andata a David Thewlis, autore di un'ottima performance, non è difficile immaginare quale interpretazione eccezionale avrebbe offerto Williams ai fan di Harry Potter. L'attore è morto suicida l'11 agosto 2014 all'età di 63 anni, dopo che gli era stata diagnosticata una grave malattia neurodegenerativa.