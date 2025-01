Harry Potter, Chris Columbus commenta l'arrivo della serie: "Possono fare tutto ciò che io non ho potuto fare"

Il regista dei primi due film della saga cinematografica non vede l'ora di vedere i cambiamenti e le aggiunte della nuova serie in arrivo

Chris Columbus non vede l'ora di vedere la nuova serie televisiva di Harry Potter in arrivo su HBO e sulla piattaforma Max, anche solo per capire come verrà ampliata la narrazione, dato il maggior minutaggio a disposizione rispetto alla saga cinematografica.

Il regista, che ha diretto i primi due film del franchise cinematografico di Harry Potter, ha definito l'imminente adattamento della serie della HBO "un'idea spettacolare, perché hai ovviamente delle limitazioni quando realizzi un film".

Columbus ha notato che "il nostro film durava 2 ore e 40 minuti, e il secondo era quasi altrettanto lungo", ha dichiarato a PEOPLE il regista di Harry Potter e la Pietra Filosofale del 2001 e Harry Potter e la Camera dei Segreti del 2002. Sebbene il suo team abbia "cercato di inserire quanto più possibile del libro", ha aggiunto, è possibile inserire in un film solo una certa quantità di materiale proveniente da centinaia e centinaia di pagine.

Rupert Grint, Daniel Radcliffe, Emma Watson e il topo Crosta per il film Harry Potter e la pietra filosofale

"Il fatto che abbiano la possibilità di realizzare molti episodi per ogni libro, penso che sia fantastico", ha continuato Columbus. "Si possono inserire nella serie quelle cose che noi non abbiamo avuto l'opportunità di aggiungere... tutte queste grandi scene che non abbiamo potuto inserire nei film".

Il franchise di Harry Potter è tratto dalla serie di romanzi di grande successo dell'autrice britannica J.K. Rowling. Mentre metà degli otto film del franchise sono stati diretti da David Yates, che ha curato anche la trilogia prequel di Animali Fantastici, Columbus ha stabilito il modello per il franchise con il suo esordio e il suo seguito.

"Non vedo l'ora di vedere cosa stanno cercando di fare", ha detto Columbus del nuovo adattamento televisivo, annunciato per la prima volta nel 2021. "Penso che sarà fantastico".