Harry Potter: l'Hogwarts Express nelle foto leaked dal set è un'ondata di nostalgia

I fan preoccupati della fedeltà della serie reboot su Harry Potter a romanzi e film possono tirare un sospiro di sollievo. Nuove foto leaked dal set inglese hanno svelato un treno molto caro ai fan, l'Espresso per Hogwarts, mostrando come sia in tutto e per tutto fedele a quello visto nei film del franchise.

L'iconico treno è stato avvistato durante il trasporto sul set e a giudicare dalle immagini sembra proprio lo stesso treno avvistato sul grande schermo in Harry Potter e la pietra filosofale, come sottolinea anche Sffgazette.com.

La fedeltà ai romanzi prima di tutto

Warner Bros. Discovery ha deciso di rilanciare il franchise di Harry Potter per tornare a far fruttare la proprietà della saga di J.K. Rowling dopo la conclusione infelice di Animali fantastici e per far conoscere i segreti della magia di Hogwarts a una nuova generazione di giovanissimi spettatori.

"Il concetto generale di questo reboot di Harry Potter è che un'intera stagione sia dedicata a un singolo romanzo", ha spiegato a inizio anno l'attore John Lithgow, che interpreta il Professor Albus Silente. "Non è stata una decisione facile perché definirà l'ultimo capitolo della mia vita. Ma sono molto emozionato. Alcune persone meravigliose stanno tornando a dedicarsi a Harry Potter. Ecco perché è stato difficile dire di no. Avrò circa 87 anni alla festa di fine riprese, ma ho accettato con gioia".

Dominic McLaughlin è stato scelto per interpretare il ruolo del maghetto Harry Potter, che fu di Daniel Radcliffe. Arabella Stanton sarà Hermione Granger e Alastair Stout sarà Ron Weasley. Aal loro fianco un cast ricchissimo di volti nuovi e grandi star. Oltre a John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, troveremo Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nei panni di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Luke Thallon nei panni di Quirinus Quirrell/Professor Raptor, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch, Paul Whitehouse nel ruolo di Argus Filch, Sirine Saba nel ruolo di Pomona Sprout, Richard Durden nel ruolo di Cuthbert Binns, Bríd Brennan nel ruolo di Madama Poppy Pomfrey e Warwick Davis nei panni di Filius Flitwick.

La serie su Harry Potter debutterà su HBO nel 2027.